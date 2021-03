Nulla batte in bontà una buona torta fatta in casa. Se poi si tratta della deliziosa crostata a base di mandorle, marmellata e pasta frolla allora il successo è assolutamente assicurato. La crostata frangipane, infatti, è un dolce davvero incredibile. In grado di sconvolgere il nostro palato con il suo incredibile gusto. Scopriamo assieme come prepararla.

Ingredienti

Per fare la deliziosa crostata frangipane abbiamo bisogno di:

370 grammi di farina;

250 grammi di marmellata;

250 grammi di zucchero;

150 grammi di farina di mandorle;

150 grammi di burro;

80 grammi di olio di girasole;

8 grammi di lievito per dolci (mezza bustina);

cinque uova;

una fialetta di essenza di mandorla;

mandorle in scaglie, quanto basta.

Le marmellate migliori sono quella di ciliegia e quella ai frutti di bosco. E ciò perché si sposano molto bene con il sapore delle mandorle. La farina di mandorle possiamo già comprarla preparata. Oppure possiamo ottenerla tritando in un frullatore delle mandorle pelate.

Preparazione

Prepariamo la deliziosa crostata a base di mandorle, marmellata e pasta frolla. Iniziamo proprio occupandoci della pasta frolla.

In una ciotola capiente rompiamo due uova, quindi uniamo anche 100 grammi di zucchero, tutto l’olio di semi di girasole e tutto il lievito. Impastiamo bene per amalgamare questi ingredienti, poi un po’ alla volta aggiungiamo anche 320 grammi di farina. Mescoliamo tutto con cura. Dobbiamo ottenere un impasto con una bella consistenza omogenea e liscia.

Mettiamo momentaneamente da parte la pasta frolla e dedichiamoci ora alla crema frangipane. Ammorbidiamo il burro e uniamolo a 150 grammi di zucchero all’interno di una ciotola. Con l’aiuto delle fruste elettriche montiamo questi due ingredienti. Ora mescolando accuratamente aggiungiamo una per volta anche le tre uova, quindi versiamo la fialetta di aroma alle mandorle. Ora, poco per volta, aggiungiamo prima la farina di mandorle e poi la farina normale. Amalgamiamo bene tutto assieme.

Prendiamo circa i tre quarti della pasta frolla e stendiamola accuratamente con un mattarello. Dopo aver imburrato una tortiera di circa 28 cm di diametro ricopriamola con la pasta frolla appena stesa e rimuoviamo l’eccesso.

Per prima cosa, ora, dobbiamo versare tutta la marmellata sul fondo, dopodiché sopra aggiungiamo anche tutta la crema frangipane e livelliamola. Con la pasta frolla avanzata decoriamo la parte superiore della crostata. Terminiamo cospargendo tutta la superficie con le mandorle a scaglie. La crostata frangipane deve cuocere in forno statico a 180 °C per circa 40-45 minuti. La torta sarà pronta quando risulterà bella dorata in superficie.

La nostra meravigliosa crostata frangipane è finalmente pronta! Assaggiamola solo quando si sarà raffreddata, assaporandola mentre si scioglie in bocca regalandoci un gusto sublime.