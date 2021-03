Spesso è difficile trovare un’idea per un antipasto sano e semplice da preparare: il rotolo di pan di Spagna salato può essere una soluzione. Il rotolo di pan di Spagna salato è ideale per essere farcito nei modi più fantasiosi.

Quello che proponiamo noi oggi è ripieno di prosciutto cotto, rucola e formaggio spalmabile. Insomma, questo antipasto sano e gustoso è un’idea sfiziosa adatta sia per il pranzo e sia per la cena. Vediamo insieme la sua preparazione.

Ingredienti per il pan di Spagna

100 grammi di farina di tipo 0;

5 grammi di bicarbonato;

quattro uova;

3 grammi di sale fino;

due cucchiai di succo di limone;

un rametto di rosmarino;

cinque foglie di salvia.

Ingredienti per la farcitura

100 grammi di prosciutto cotto a fettine;

200 grammi di formaggio fresco spalmabile;

40 grammi di rucola fresca.

Preparare il pan di Spagna

Mettiamo in un recipiente le uova e lavoriamole a lungo con uno sbattitore elettrico (o una planetaria). Dopo circa dieci minuti il composto sarà gonfio e spumoso.

Aggiungiamo il sale e lavoriamolo ancora per un paio di minuti con le fruste. A questo punto, uniamo il bicarbonato che servirà a conferire morbidezza al nostro pan di Spagna e la farina di tipo 0 setacciata.

È importante unirla poco alla volta con una spatola per ottenere un composto liscio. Mescoliamo piano con movimenti dal basso verso l’alto per non far smontare il nostro composto. Aggiungiamo due cucchiai di succo di limone e tritiamo le nostre erbe aromatiche.

Uniamo tutto al composto e prepariamo il forno a 200 gradi in modalità statica. Foderiamo con carta forno una placca e versiamo delicatamente il nostro morbido composto, livellandolo con una spatola: lo spessore ideale sarà di circa un centimetro.

Inforniamo il pan di Spagna per dodici minuti e, una volta pronto, lasciamolo intiepidire leggermente. Avvolgiamolo nella pellicola trasparente formando un rotolo e lasciamolo riposare per almeno due ore per farlo rapprendere.

Farcire il pan di Spagna

Rimuoviamo la pellicola e srotoliamo delicatamente il rotolo. Lo farciamo con il formaggio spalmabile, le fettine di prosciutto cotto e le foglie di rucola. Riavvolgiamo il rotolo e lo facciamo riposare in frigorifero per circa due ore. Dopodiché, sarà pronto per essere consumato: questo antipasto sano e gustoso è un’idea sfiziosa adatta sia per il pranzo e sia per la cena. Consigliamo di tagliare le fettine dello spessore di circa 2 centimetri.

