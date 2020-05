Migliorare le vostre finanze: è tempo di pensare in grande. Come si può pensare di migliorare le proprie finanze, in un momento di crisi come questo? Per meglio dire, è possibile? La risposta più semplice è che è sempre tempo per migliorare le proprie finanze. Se i mesi scorsi vi hanno dato più tempo per l’introspezione, visto che eravate chiusi in casa per il lockdown, avreste dovuto usarlo. Magari per migliorare il vostro piano finanziario in maniera sostanziale.

Vediamo come sia possibile migliorare le proprie finanze iniziando a pensare in grande.

Innanzitutto, non bisogna pensare in piccolo. Non aiuta. Bisogna sempre pensare in grande. Bisogna sempre mirare, come dicono i sociologi, al bersaglio grande. Mal che vada, ne coglierete uno piccolo. Se invece mirate subito a quello piccolo… beh, ci sono buone possibilità che non cogliate niente. Se ci pensate, è una verità di vita.

Anche per i privilegiati tra noi, che hanno ancora il lavoro, non sono in prima linea con la pandemia, e non hanno avuto nessuno venuto a mancare a causa del COVID-19, la crisi attuale ha portato disagi, grandi e piccoli. Eppure, per quanto sia stato difficile, ci sono state anche alcune cose positive. Soprattutto per quelli di noi che hanno avuto la fortuna di non essere toccati direttamente dalla crisi. Una delle più preziose è che una pausa pressante sulla nostra routine abituale ha dato a molti di noi l’opportunità di fare un passo indietro.

Di uscire dalla routine, e fare il punto della situazione.

E’ ancora un buon momento per dare un nuovo sguardo al vostro piano finanziario, assumendo una visione espansiva, che forse non avreste potuto fare quando eravate impegnati e impantanati nelle vostre attività quotidiane. Troppo spesso i piani finanziari (e i consulenti) passano direttamente alla fase della “soluzione”, senza fermarsi a porsi alcune domande di base su ciò che qualcuno sta cercando di realizzare, e quali sono i suoi veri problemi. Cosa costituirà per voi il “successo” nei prossimi anni, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di vita? State distribuendo il vostro tempo e il vostro denaro in linea con le vostre intenzioni? Cosa trovate appagante, e cosa vi porta gioia? Queste domande sono incredibilmente personali; nessun altro può rispondere per voi.

Sia che siate in pensione o all’inizio della vostra carriera, può essere facile lasciar perdere domande come queste e passare direttamente, ad esempio, a determinare la vostra asset allocation e come ridurre al minimo le tasse da pagare, se siete un lavoratore autonomo. Ma se vi trovate con un po’ di tempo in più per pensare in modo più ampio e introspettivo al vostro piano finanziario, ecco alcune delle domande chiave da porvi.

Quali sono le spese che vi portano felicità?

Come state allocando le vostre preziose risorse?

Qual è la vostra definizione di “abbastanza”?

Quale volete che sia la vostra eredità?

Non sono domande qualunquiste, anzi. Pensateci. Cominciate semplicemente a prendere nota di come le varie spese discrezionali vi fanno sentire. Gran parte della ricerca scientifica sulla spesa e sulla felicità indica una chiara connessione tra la spesa per le esperienze e le cose. Ma è evidente che molte delle esperienze più memorabili della vita costano molto poco. Inoltre, una verifica della ripartizione delle vostre risorse in corso è un must, adesso che potete farla. E poi… in questo periodo di attività, spesa e contatti sociali limitati, vale la pena di riflettere sulla propria definizione di “abbastanza”, sia per il presente che per il futuro.

Quanto e cosa è “abbastanza”?

Infine, già che ci siete, perché non pensate anche alla vostra eredità? Cosa sperate che la gente dica di voi dopo che ve ne sarete andati? Quale filosofia di vita o perle di saggezza sperate che i vostri cari vi associno per sempre?

Sono tutte cose importanti. Tutte cose che vi permetteranno di fare un salto in avanti, anche grosso. Ricordatevi. Dedicate più tempo alla vostra introspezione, fatevi domande e datevi risposte, cercando di osare. Migliorerete sicuramente le vostre finanze, ed anche voi stessi.