Per tutti gli appassionati di sport e fitness, arriva dal Decreto Rilancio una notizia che vi renderà entusiasti. Le palestre finalmente riapriranno. Ormai è assodato. Il 25 maggio infatti, si potrà tornare a fare esercizio con attrezzature e macchinari. Ma con la riapertura delle palestre le nuove regole e gli accorgimenti saranno all’ordine del giorno. Il Ministero dello Sport pubblica le nuove linee guida, in collaborazione con Sport e Salute, Federazione medico Sportiva e Coni-Cip-Politecnico di Torino. Vediamo insieme come poter fare attività fisica senza correre rischi. “Ognuno protegge tutti” è infatti lo slogan per tornare ad allenarsi in sicurezza.

Le nuove linee guida

Era inevitabile che con la riapertura delle palestre, le nuove regole e gli accorgimenti fossero d’obbligo. I proprietari dei centri sportavi dovranno seriamente valutare la riorganizzazione del lavoro. Sarà ridotto non solo il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, ma anche quello dei clienti che andranno in palestra per allenarsi. I gestori saranno costretti a indicare le corrette modalità di aerazione dei locali, esponendo le dovute procedure sul sito e predisponendo un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti che potrebbero essere infetti. Quindi mascherine e guanti avranno un apposito luogo di scarto.

Se non avete con voi il gel igienizzante, lo troverete nelle sale di allenamento, dove verranno anche sanitizzati con più frequenza gli attrezzi e i luoghi in cui è possibile lavarsi le mani. Saranno inoltre predisposti per i clienti percorsi differenziati e segnaletiche all’entrata e all’uscita dei centri.

Si arriva già vestiti

Mascherina e guanti saranno d’obbligo. Non sarà consentito mantenere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro se non si sta svolgendo alcuna attività e a 2 metri in caso di allenamento.

Evitate di lasciare nei luoghi comuni i vestiti che avete appena indossato. Piuttosto, portate sempre con voi una borsa. In questo modo saprete sempre dove riporli!

Disinfettate con attenzione i vostri effetti personali, come borracce e fazzoletti. E soprattutto, ricordatevi di rispettare chi si sta allenando con voi: disinfettate con attenzione anche gli attrezzi. Di altre regole invece, ne avevamo già sentito parlare: non toccate occhi, naso e bocca con le mani e starnutite sempre in fazzoletti o nella piega del gomito.

Il consiglio principale è di andare in palestra già vestiti per allenarvi. E se non potete fare a meno della doccia, beh, non preoccupatevi: ci sono delle disposizioni anche per l’igiene negli spogliatoi che vi aiuteranno. Portate con voi tutto il necessario, ed evitate di usare gli oggetti comuni: basterà mettere in borsa un asciugacapelli e degli asciugamani.

Siamo consapevoli che l’alto numero di regole potrebbe mettere in ansia, ma non allarmatevi!

Si tratta di semplici accorgimenti che, dopo un po’ di tempo, diventeranno automatici. Detto questo, godetevi questo ultimo weekend sul divano, fate una passeggiata al parco e riposatevi, perché da lunedì si torna a fare sport!