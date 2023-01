È proprio questo il francobollo che può svoltarci la vita: vale 700.000 euro, un patrimonio immenso

Da sempre la filatelia può regalare grandi soddisfazioni. In questo articolo parleremo di un francobollo che ha un valore da capogiro. Averlo tra le mani può cambiare l’esistenza di chiunque: il suo valore infatti si attesta attorno ai 700.000 euro

Per molti, il collezionismo, più che un hobby, è un’attività da perseguire con metodo e costanza. Concentrandosi sul settore della filatelia, non è infatti raro trovare in una collezione un “pezzo forte” grazie a cui guadagnare un sacco di soldi. Ci sono infatti dei francobolli rarissimi che vengono considerati pezzi da record . Ed altri ancora che hanno raggiunto un valore strabiliante . In questo approfondimento ci occuperemo sempre di filatelia. Nello specifico, andremo a spiegare quali sono le caratteristiche di un francobollo molto prezioso.

È proprio questo il francobollo che può svoltarci la vita

Stiamo per parlare dell’“Inverted Jenny”, un francobollo americano che, nella versione italiana, è meglio noto come il “Jenny rovesciato”. Questo esemplare fu realizzato nei primi decenni del 1900 (l’anno esatto è il 1918) per essere usato solamente per il servizio di posta aerea. Il suo valore nominale era di 24 cent, una cifra molto alta per l’epoca. Ma perché ora ha un valore inestimabile? Semplice, per unerrore di conio. Ma andiamo per gradi e analizziamo le sue caratteristiche.

Le caratteristiche dell’Inverted Jenny

In origine, si decise di emettere questo francobollo in 3 differenti colori per rendere difficoltosa l’eventuale falsificazione. Nello specifico:

sfondo bianco;

cornice rossa;

immagine centrale blu.

È chiaro che questi 3 elementi richiamano i colori della bandiera americana.

Ecco altre caratteristiche.

Il bordo rosso incornicia una semisfera posta al centro;

in alto appare la scritta bianca “ U.S. POSTAGE ”

” in basso è riportato il valore del bollo stesso: “ 24 CENTS 24 ”

” al cento doveva esservi la raffigurazione dell’aeroplano Curtiss JN-4 Jenny(da cui il nome)

Ovviamente, per ottenere più colori, il francobollo doveva venire passato due volte nella macchina da stampa. Tuttavia, accadde che vari esemplari uscirono rovesciati per via dello scorretto posizionamento della carta all’interno della macchina. A causa di questo errore, parecchi fogli furono distrutti. Ma, almeno un foglio contenente 100 pezzi, giunse illeso nelle mani di un impiegato dell’ufficio postale che decise di venderlo intero. Per vari anni, questo foglio venne venduto come pezzo unico. Ad un certo punto, però, l’ultimo dei proprietari ebbe la geniale idea di suddividerlo in più blocchetti. Aveva infatti avuto la brillante intuizione che avrebbe potuto ottenere un ricavo maggiore.

E in effetti, così fu: un solo blocco da 4 Inverted Jenny gli fece guadagnare 2,9 milioni di euro, alias, più o meno 700.000 euro per ogni esemplare!

Ecco dunque perché diciamo che è proprio questo il francobollo che può svoltarci la vita.