Oltre alle solite monete, i collezionisti bramano anche altri oggetti preziosi! In questo articolo ne scoprirai uno che gli inesperti forse snobbano, ma che gli intenditori pagherebbero a peso d’oro! Ecco di cosa si tratta

Molti collezionisti pagherebbero più di 3.000€ per quest’oggetto! Controlla subito in casa per vedere se ce l’hai!

Un settore che sembra non conoscere crisi, soprattutto in questi ultimi anni, è sicuramente quello del collezionismo. Tantissime persone, infatti, continuano a comprare, vendere e scambiare oggetti rari e preziosi, con l’obiettivo di arricchire le proprie collezioni.

In realtà, però, le motivazioni che si celano dietro il collezionismo sono molto più profonde. Alcune persone, ad esempio, collezionano oggetti per il loro valore sentimentale o perché rappresentano qualcosa di importante, come un ricordo d’infanzia. Altre lo fanno per il valore finanziario, perché li considerano come investimenti; mentre altre, ancora, spendono tempo e denaro perché attratte dall’idea di possedere qualcosa di raro e unico, che nessun altro ha.

Un oggetto che spesso viene snobbato da chi non se ne intende

La gamma di oggetti che si possono collezionare, e dietro i quali vi sono intere nicchie di mercato, è praticamente vastissima. Infatti, oltre alle monete e ai francobolli, che rappresentano la forma più popolare di collezionismo, molte persone collezionano orologi (soprattutto vintage), oppure quadri, auto e moto d’epoca, libri e fumetti, giocattoli e tanto altro.

Un oggetto che, molto spesso, segue le stesse logiche di mercato della moneta è la medaglia. Le medaglie più interessanti per i collezionisti sono quelle Papali che, solitamente, si dividono in varie categorie. Le più importanti sono:

medaglie annuali ufficiali , emesse il 29 giugno di ogni anno, dal 1550 a oggi (tranne qualche rara eccezione);

medaglie annuali della lavanda emessa il Giovedì Santo di ogni anno;

medaglie annuali varie , realizzate per eventuali premiazioni;

medaglie straordinarie , coniate per celebrare eventi importanti come elezione del Pontefice, incoronazioni e così via;

medaglie devozionali o d’emissione privata.

Ecco la medaglia che molti collezionisti pagherebbero più di 3.000€

Se sei interessato al collezionismo e stai cercando delle medaglie papali, una delle più interessanti è sicuramente quella emessa nel 1888. Si tratta di una medaglia annuale, coniata per ricordare l’augurio e la devozione dimostrata dai capi di tutte le nazioni per il 50° anniversario del sacerdozio di Leone XIII.

Sul dritto, abbiamo al centro il busto del Pontefice, rivolto verso sinistra, che indossa la classica mozzetta con stola e berretto. Intorno ad esso, troviamo invece le scritte “LEO. XIII PONT.” sulla sinistra; e “MAX. ANNO XI” sulla destra. In basso, compare anche la firma dell’autore, ossia “F. BIANCHI”.

Sul rovescio, invece, troviamo il Papa seduto sul trono con triregno che si erge su 5 figure che rappresentano i 5 continenti. In alto troviamo la scritta “ORBIS VNIVERSI OBSEQVIA ET GRATVLATIONES”, mentre in esergo abbiamo “ANTISTITI SACROR MAX A. L. SACERDOTII EIVS”.

Valore di mercato

Di questa medaglia sono state emesse 3 versioni, che si differenziano per materiale, dimensioni e tiratura. Abbiamo, infatti, degli esemplari in:

bronzo , dal peso di 39,3 g, coniati in circa 500 pezzi ;

argento , dal peso variabile di 35,75 e 36,61, coniati in circa 1.000 pezzi ;

oro , da 53,48 g dei quali non si conosce la tiratura esatta .

In base alle aste, avvenute nel corso degli anni, sappiamo che la medaglia in bronzo potrebbe valere dai 50€ ai 100€; e quella in argento dai 100€ ai 200€. Il vero pezzo forte, però, è ovviamente l’esemplare in oro che molti collezionisti pagherebbero più di 3.000€ per aggiungerlo alla loro collezione!