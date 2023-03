Quanto si guadagna investendo adesso 20.000 euro su strumenti alternativi al BTP Italia ma altrettanto sicuri?

L’ultima emissione del BTP Italia ha registrato un grande successo grazie ad alcune caratteristiche che lo hanno reso più attraente rispetto alle precedenti. Coloro che non hanno sottoscritto questo Buono del Tesoro Poliennale all’emissione hanno perso un’occasione importante? Inoltre, è possibile ottenere lo stesso rendimento investendo 20.000 euro in strumenti di investimento alternativi ma altrettanto sicuri?

Caratteristiche del BTP Italia: perché ha avuto successo

Prima di esaminare le alternative di investimento disponibili altrettanto sicure per i risparmiatori italiani e i loro possibili rendimenti, è opportuno analizzare le caratteristiche del BTP Italia. Il Buono del Tesoro Poliennale denominato Italia è stato progettato per i piccoli risparmiatori e la sua caratteristica principale è quella di proteggere il risparmio dall’inflazione. Infatti, il rendimento annuo è garantito da una cedola reale del 2% maggiorata dal tasso di inflazione.

La durata del BTP Italia è di 5 anni, inferiore a quella delle precedenti emissioni. Lo Stato garantisce un extra premio dell’8 per mille a chi detiene il titolo dall’emissione fino alla scadenza. L’obiettivo è chiaro: mantenere gran parte del debito in Italia e spingere i risparmiatori a mantenere il BTP il più a lungo possibile in portafoglio.

Il rendimento del BTP Italia e le sue garanzie

Il BTP Italia è quotato sul mercato MOT della Borsa di Milano (ISIN: IT0005532723) e può essere acquistato e venduto in qualsiasi momento. Ad esempio, chi avesse acquistato il titolo nella giornata del 14 marzo lo avrebbe pagato circa 99,5 centesimi, a un prezzo inferiore a quello dell’emissione.

Il BTP Italia ha avuto un discreto successo, con sottoscrizioni per circa 10 miliardi di euro. Circa il 90% dei sottoscrittori è italiano e circa il 70% delle sottoscrizioni è stata inferiore ai 20.000 euro. L’importo medio delle sottoscrizioni è stato di circa 17.000 euro. Ma cosa possono fare coloro che hanno 20.000 euro e non hanno voluto o non hanno potuto acquistare il BTP Italia?

Quanto si guadagna investendo adesso 20.000 euro in strumenti diversi

Prima di tutto, è importante sottolineare che i sottoscrittori del BTP Italia non sanno a priori quanto guadagneranno detenendo il titolo fino al rimborso. Infatti, questo Buono del Tesoro è indicizzato all’inflazione e ha un rendimento variabile. L’unica certezza è la cedola reale del 2% e l’8 per mille di premio alla fine dei 5 anni.

BTP Italia vs. conto di deposito: quale conviene di più?

Per coloro che preferiscono un rendimento fisso, un conto di deposito a 60 mesi, particolarmente attraente dopo la serie di aumenti dei tassi, potrebbe essere una buona alternativa. Attualmente, il migliore conto di deposito offre un tasso a 60 mesi del 4,5% lordo all’anno, fisso per tutti i 5 anni. Un investimento di 20.000 euro offrirebbe un guadagno netto totale di circa 3.100 euro.

BTP a tasso fisso come alternativa al BTP Italia: ecco su quale puntare

Un BTP classico con durata residua di 5 anni potrebbe essere una valida alternativa al BTP Italia. Per esempio, il BTP con scadenza a marzo del 2028 (Isin: IT0005433690) al momento dell’analisi si poteva comprare ad 84,5 centesimi. Quanto si guadagna investendo adesso 20.000 euro e mantenendolo fino alla scadenza? Si otterrà un rendimento del 3,9% lordo. Alla fine dei 5 anni, il guadagno in conto capitale aggiunto alle cedole nette incassate, garantirebbe una plusvalenza di circa 2.900 euro.