Michelle Hunziker e il rifiuto per il ruolo di nonna: ecco cosa ha detto

Michelle Hunziker è tra le conduttrici e showgirl più amate di sempre della televisione italiana. E di recente, la figlia Aurora ha avuto un bimbo. Ecco la sua reazione.

Tutti noi conosciamo Michelle Hunziker. La showgirl, infatti, è fra i volti più noti della televisione italiana. I fan della conduttrice sono centinaia e lei ogni anno riesce a reinventarsi, creando nuovi programmi e spettacolo che catturano l’attenzione degli spettatori. Ma ad essere sotto i riflettori, oggi, è soprattutto la sua vita privata. Infatti, la stella della televisione ha di recente un nuovo arrivato in famiglia. Si tratta del bellissimo Cesare, figlio di Aurora, avuta da Michelle con Eros Ramazzotti.

Quel ruolo da nonna di cui ha parlato proprio nelle ultime ore

Michelle Hunziker è una veterana della televisione italiana. Arriva sullo schermo nel 1994 con “Buona Domenica”, appena trasferitasi dalla Svizzera a Milano. È qui che Michelle inizia la sua incredibile ascesa, colpendo tutti con la sua spontanea bellezza e la sua travolgente allegria. Dopo aver frequentato una scuola di teatro e aver recitato in diversi film e telefilm, debutta come conduttrice al Festivalbar. Lei e Daniele Bossari, infatti, diventano colleghi e da lì la carriera di Michelle prende il volo. Durante questi anni, poi, conosce il già noto Eros Ramazzotti, di cui si innamora perdutamente. I due hanno una figlia, Aurora Ramazzotti, che ad oggi è divenuta mamma a sua volta.

Aurora diventa mamma: la reazione di Michelle e le sue parole dopo il parto

Aurora pochi giorni fa ha dato alla luce il bellissimo Cesare. E lo showbusiness è letteralmente andato in visibilio. La stessa Michelle, ad oggi, sembra passare tutto il suo tempo con Aurora e il nuovo arrivato. Condividendo, ovviamente, le giornate anche con Sole e Celeste, le altre sue figlie avute dall’unione con Trussardi. Ma ecco cosa ha dichiarato Michelle Hunziker in merito al suo ruolo da nonna.

Michelle Hunziker e il rifiuto di essere chiamata nonna: sarà una mamma al quadrato per Cesare

La showgirl ha dato l’annuncio della nascita di Cesare con estrema gioia sui suoi social media personali. Infatti, dopo aver condiviso l’immensa felicità di essere diventata nonna, scherza su questo punto. E ha detto a tutti i suoi follower che l’unica nonna in famiglia sarà Ineke (sua madre). Lei vorrà essere chiamata da Cesare mamma al quadrato. Ovviamente, il siparietto divertente creato dalla Hunziker è unicamente fatto per ridere. Anzi, è la stessa Michelle Hunziker e il rifiuto per le etichette a far capire ai fan che sta scherzando. La conduttrice, infatti, ha anche invitato tutte le donne giovani che sono nonne a non vergognarsi. Lei, a 46 anni, dice di essere fiera di avere già un nipotino da poter accudire e a cui poter dare tanto amore. E non vuole nascondere nulla di questo bellissimo dono che la vita le ha fatto.