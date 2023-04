Come preparare le patate ‘mpacchiuse: ecco la ricetta veloce di Elisa Isoardi

Sono sempre più i personaggi dello spettacolo che si appassionano alla cucina. In particolare alcuni, che hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore. Un esempio concreto è Elisa Isoardi, la quale ha condotto un’edizione de “La prova del cuoco”. La conduttrice non è rimasta indifferente al fascino dei fornelli e ha voluto sperimentare in prima persona. Proprio su instagram Elisa propone una ricetta particolare, scopriamo di cosa si tratta.

Sempre più volti noti dello spettacolo, complici i social network, si dedicano alla cucina. Una passione che coinvolge proprio tutti. Tra questi troviamo la conduttrice Elisa Isoardi che spiega come preparare le patate ‘mpacchiuse. Una ricetta semplice e veloce alla portata di tutti.

Elisa Isoardi e la conduzione del programma “La prova del cuoco”

Nel 2020 Elisa Isoardi ha sostituito Antonella Clerici alla conduzione de “La prova del cuoco”. Tuttavia la trasmissione di Rai 1, dopo vent’anni di successi è giunta al capolinea. Durante l’ultima puntata del programma, la Isoardi non ha trattenuto le lacrime salutando lo staff. “Mi dispiace perché era bello, perché compiva vent’anni e perché mi porto nel cuore il sorriso di tutti”. Queste le parole della conduttrice, che ha sottolineato come questa esperienza lavorativa le abbia regalato tanto. “Grazie per quello che mi avete dato – ha dichiarato Elisa salutando i collaboratori nel 2020 e aggiungendo- spero che questo sia un arrivederci e non un addio”. Proprio grazie a questa felice esperienza che Elisa Isoardi non ha più abbandonato l’amore per la cucina. Non potendosi avvalere della tv, ha deciso di usufruire del potere dei social network.

Come preparare le patate ‘mpacchiuse: ecco la ricetta veloce

Elisa Isoardi tramite il suo profilo Instagram illustra la preparazione di alcune ricette. Piatti facili e veloci da realizzare comodamente nella nostra cucina, proprio come fa lei. Tra le più originali ritroviamo le patate ‘mpacchiuse dette anche frittata senza uova. La particolarità di questo piatto è l’utilizzo di soli due ingredienti, ovvero:

patate;

cipolle;

sale.

È necessario innanzitutto tagliare a rondelle sottili le patate e iniziarle a sfriggerle in una padella con olio di oliva. Coprire con il coperchio la pentola e far rosolare il tutto. Ogni tanto girare le patate durante la cottura. Una volta ben rosolate aggiungere alle patate la cipolla tagliata finemente. Cuocere il lutto fino ad ottenere una consistenza morbida. Schiacciare patate e cipolla e continuare a cuocere. Una volta formatasi la crosticina girare il tuo e far compattare. Il risultato sarà una vera e propria frittata croccante. Ideale per un secondo piatto veloce a pranzo, o una cena mordi e fuggi. Seguendo il profilo instagram della Isoardi è possibile trovare tantissime altre ricette. Alcune di queste illustrate in compagnia di chef noti. L’amore per la cucina non ha più abbandonato la conduttrice che continua a divulgare ricette tramite i suoi profili social.