In casa o al ristorante, se la pizza la mangiamo in un modo, quello resta. Ci saranno sempre i gusti preferiti a cui non si sa proprio dire di no. Vale la stessa cosa con il gelato. Se siamo amanti del pistacchio, questo sarà sempre presente sul nostro cono oppure sulla nostra coppetta.

E così la pizza. C’è chi ama la diavola, chi la boscaiola, chi la Margherita, la quattro stagioni e il menù potrebbe continuare all’infinito.

Sicuramente scegliere la pizza al ristorante è più semplice e magari qui siamo anche più invogliati a provare gusti nuovi. A casa, invece, andiamo quasi sempre sul facile.

E sicuramente una delle pizze più facili è la Margherita. Una pizza semplice, ma al tempo stesso buona.

Da semplice, poi, può diventare anche ricca di ingredienti, perché alla fine non cambia l’impasto, ma saranno solo aggiunti alcuni ingredienti. Ad esempio, su una base rossa con mozzarella possiamo aggiungere della salsiccia oppure dei funghi, ma anche del prosciutto. La pizza si può veramente condire con quasi ogni alimento.

E ci sono alcuni ingredienti poco usati sulla pizza che, però, sono assolutamente deliziosi. E se facciamo la pizza in casa possiamo cimentarci nella preparazione. Non cambierà moltissimo dalla normale preparazione dell’impasto. L’unica cosa che sarà diversa è il condimento.

Dimentichiamo i soliti gusti perché la pizza fatta con questi 3 ingredienti sarà ancora più appetitosa

Partiamo subito con una base per pizza. Solitamente può essere rossa oppure bianca. Su quest’ultima possiamo, però, aggiungere il pesto: un condimento perfetto a cui, però, nessuno pensa mai.

Eppure, come lo usiamo per condire la nostra pasta possiamo usarlo anche come condimento per la pizza. Oltre a questo sugo, poi, sopra possiamo aggiungere altri ingredienti. Come ad esempio la mortadella e, se vogliamo, della burrata.

Altro condimento è l’Emmental, il famoso formaggio svizzero. Questo ha un sapore abbastanza riconoscibile e forte, quindi cerchiamo di abbinarlo con altri ingredienti che vadano a completare l’esperienza di gusto. Potremmo anche usare il Gorgonzola, con il quale possiamo anche realizzare una prelibata crema allo Champagne.

Infine sulla pizza, si consiglia bianca, possiamo aggiungere noci e pinoli. Anche in questo caso, però, accompagniamoli sempre con altro. Quindi possiamo aggiungere sulla base bianca anche della rucola, del prosciutto cotto o della mortadella e anche della scarola o del tonno.

Insomma, proviamo assolutamente a divertirci nel fare la pizza a casa aggiungendo qualche ingrediente in più che sia in grado di regalarci qualche nuova esperienza di gusto. E allora dimentichiamo i soliti gusti perché la pizza fatta con nuovi ingredienti ci farà scoprire un nuovo modo di mangiare.

