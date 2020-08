Metti una manciata di sale grosso nel detersivo e guarda che succede. Per fare il bucato bisogna prestare una serie di accorgimenti: scegliere il programma di lavaggio corretto, il detersivo giusto, dividere bene il bucato. E dire che queste sono solo alcune delle tante cose di cui occorre tener conto! Certo, l’abitudine a volte fa sì che tutto quanto questo lavoro di preparazione venga dimenticato. Specialmente per i novizi nell’arte del bucato, tuttavia, orientarsi in questo vastissimo mondo potrebbe essere un po’ ostico. Una delle tante cose che possono succedere è che i capi da lavare appaiano ingialliti. In un precedente articolo vi abbiamo illustrato come sbiancare il bucato senza candeggina.

In questo vi mostreremo invece come utilizzare il sale grosso per ottenere un bucato immacolato!

Metti una manciata di sale grosso nel detersivo e guarda che succede

Per eliminare macchie difficili ed ottenere dei panni più bianchi è possibile ricorrere a questo rimedio alternativo, cioè mettere una manciata di sale grosso nel cestello della lavatrice. Non da solo, ma assieme al detersivo normalmente utilizzato. Lo stesso sale può essere utilizzato anche come ammorbidente per i jeans. Inoltre, è un ottimo fissante per colori e può aiutare i panni a non scambiarsi prematuramente, come si dice in gergo,. In particolar modo, è utile a ravvivare i colori scuri.

Come potete vedere, un singolo cucchiaio di sale grosso nel cestello può fare molto!

Tuttavia, è possibile adottare la stessa soluzione anche quando si lava a mano. In quel caso, bisogna riempire la bacinella con 2-3 litri di acqua fredda, aggiungervi ben 3 cucchiai di sale grosso. Immergere il capo da lavare e lasciarlo in ammollo per una mezz’ora circa. Al termine di questo lasso di tempo, bisogna risciacquarlo e lavarlo a mano come si è soliti fare, utilizzando l’apposito detersivo.

Che dire, buon bucato!