Metti un uovo in un vaso e guarda che succede: il risultato è inaspettato! Che cosa succede seppellendo un uovo in giardino? Proprio come i fondi del caffè e le bucce di banana, le uova crude possono costituire humus per il terreno. In termini semplici, possono nutrirlo e consentire alla pianta (o alle piante) di crescere in maniera migliore. Chiaramente, per far crescere le piante in vaso come in giardino. Non resta che vedere come!

Innanzitutto, bisogna porre all’incirca 5 cm di terriccio all’interno del vaso. Questa misura è indicativa, perché dipende dalle sue dimensioni. L’importante, infatti, è che solo una parte del vaso finisca per essere occupata dal terreno. Al suo interno, infatti, bisogna a questo punto porre un uovo. Non bisogna aprirlo o bollirlo per privarlo del guscio, ma deve essere inserito così com’è stato comprato. Una volta immesso nel terriccio, bisogna prendere quello rimasto e coprirlo fino a riempire in vaso in questione. E chiaramente piantare i semi della pianta che si vuole far crescere, se non c’erano già.

A questo punto, non resta che aspettare che l’uovo marcisca e vada in decomposizione. In genere impiega giusto qualche giorno per farlo. Quando ciò sarà avvenuto, il terriccio sarà ricco di sostanze nutrienti senza che ci sia stato bisogno di utilizzare alcun fertilizzante chimico.

A questo proposito possono essere utilizzate anche uova scadute, e quindi immangiabili. In sostanza, non si butta via niente anche in questo caso. Se si è attenti, a volte è semplice trovare un’alternativa per riutilizzare ciò che finirebbe altrimenti gettato.

La pratica di sotterrare le uova o ciò che ne rimane in giardino ha origini antiche e talvolta è tutt’oggi utilizzata per le coltivazioni delle campagne. Proprio come si faceva e fa con la cenere della legna!