La lavanda è un arbusto sempre verde e perenne di piccole dimensioni. Ha foglie lineari e lanceolate di colore verde grigiastro. Il suo nome deriva dal latino lavare perché nell’antichità si usava metterne i fiori nell’acqua nella quale ci si lavava. È una pianta tipica della macchia mediterranea, caratterizzata dalla bellezza dei suoi fiori, molto profumati e utilizzati per fare un olio molto richiesto dall’industria cosmetica. Infatti, è molto utilizzata per produrre saponi, profumi e creme, nonché nota per i benefici che i suoi estratti possono apportare all’organismo. Ecco perché dovresti conoscere meglio le proprietà della lavanda.

Come utilizzare la lavanda

All’olio essenziale di lavanda vengono riconosciute proprietà sedative, antispastiche, antimicotiche, antisettiche e antinfiammatorie oltre ad un’ azione antidolorifica.

Sono molto note e usate le tisane di lavanda nei casi di insonnia,ansia e nervosismo. Adatte per la cura delle prime vie respiratorie e come rimedio per l’asma bronchiale, crampi muscolari, candidosi, ed emicrania.

L’olio essenziale di lavanda serve a curare i reumatismi, ad accelerare la guarigione delle ferite, per le punture di insetti vespe api e meduse. È un’ottima essenza per i bambini: coliche addominali, irritabilità, agitazione notturna. Questi disturbi possono essere alleviati anche solo con un massaggio di olio essenziale sulla nuca o sul petto del piccolo, o con qualche goccia dell’essenza messa sul cuscino o negli umidificatori dei termosifoni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come si usa in cucina

Grazie al suo aroma può essere utilizzata in cucina per aromatizzare varie pietanze, nonché nel corso della preparazione di dolci e biscotti.

Avvertenze sull’olio essenziale di lavanda

Può essere assunto solamente per via inalatoria o per frizione locale è comunque considerato sicuro,quindi non ci sono particolari attenzioni a cui astenersi. Ovviamente il loro utilizzo improprio può essere dannoso anche quando si utilizzano oli, che come la lavanda, sono sicuri.

Per approfondire Ecco perché dovresti conoscere meglio le proprietà della lavanda

Olio essenziale di rosmarino per avere capelli più belli