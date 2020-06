Metti il bicarbonato sul divano e scopri un nuovo modo di pulire. Che fastidio le macchie nere sul divano, soprattutto se uno lo possiede delle tonalità bianche, creme o sabbia. Molte volte quindi si tende a mettere un lenzuolo o proprio un copridivano per evitare che il nostro sofà si sporchi. Ma allora che senso ha comprare un bel divano se poi dobbiamo coprirlo? Ci sono vari modi per pulire il divano, e lo si fa spesso soprattutto se si possiede un cane o un gatto che tendono a macchiarlo ancora di più. Per pulire il divano si possono usare vari prodotti creati apposta, però molti di questi potrebbero danneggiare il tessuto, poiché comunque stiamo parlando di agenti chimici. Ma c’è un modo totalmente naturale che salverà il vostro divano dalle macchie.

Metti il bicarbonato sul divano e scopri un nuovo modo di pulire

I mobili in tessuto possono essere facilmente puliti con bicarbonato di sodio. Cospargi il bicarbonato di sodio sul divano o sulla poltrona e lascialo agire per circa 15-20 minuti. Il bicarbonato di sodio neutralizza l’odore e lo sporco del divano. Dopo che sono passati i 20 minuti, aspira il bicarbonato. Se ritrovi sporcizia che non va via dal divano, aiutati con una spugna. Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per la pulizia in quanto rinfresca e pulisce le superfici della casa. Anche i tappeti possono essere lavati con il bicarbonato di sodio. Molti prodotti per la pulizia usano il bicarbonato o aceto come detergente. I normali detergenti che si trovano al supermercato sono piuttosto costosi e le sostanze chimiche che contengono non sono affatto ecologiche come prima vi ho accennato.

Il bicarbonato può essere usato per moltissime altre cose. Come lavare le verdure, levare il calcare dalla doccia, pulire la lavastoviglie e anche per pulire la lavatrice. Se poi unito con l’aceto la sua azione pulente e sgrassante verrà raddoppiata e potrete scrostare anche le macchie più radicate e sgorgare magari i tubi della doccia o del lavandino.