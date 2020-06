L’emergenza sanitaria non è ancora finita con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Anziani fortunati, la pensione arriva in anticipo sul conto corrente. Poste Italiane ha ufficialmente reso noto che le pensioni del mese di luglio verranno pagate a partire da mercoledì 24 giugno. In questa data riceveranno l’assegno pensionistico coloro che sono titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Non cambierà nulla, invece per gli anziani che hanno un conto corrente bancario che vedranno accreditarsi la pensione mercoledì 1° luglio.

Il calendario per ritirare la pensione in contanti

Nella platea di anziani ci sono molti che ancora ritirano la pensione allo sportello dell’ufficio postale. Anche in questa occasione è stato stilato un calendario da rispettare in base alla turnazione alfabetica. Per i cognomi che iniziano per A e B, l’appuntamento è per mercoledì 24 giugno. Dalla lettera C alla D giovedì 25 giugno, dalla E alla K venerdì 26 giugno, dalla L alla O sabato 27 giugno. Dovranno attendere la settimana successiva invece coloro che portano i cognomi dalla P alla R: per loro l’appuntamento negli uffici postali è per lunedì 29 giugno. Infine martedì 30 giugno sarà la volta dei cognomi dalla S alla Z.

Come comportarsi nell’ufficio postale

L’estensione di questa modalità di pagamento della pensione ha carattere precauzionale ed ha l’obiettivo di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Gli anziani che vanno all’ufficio postale non devono dimenticare di indossare la mascherina protettiva ed entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti. Ricordare di tenere la distanza di almeno un metro. Evitare di fare assembramenti sia all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti senza bisogno di recarsi allo sportello.

Anche per luglio la convenzione con i carabinieri

Gli anziani over 75 impossibilitati ad andare negli uffici postali per prendere la pensione possono rivolgersi ai carabinieri della stazione locale. Un servizio introdotto durante il periodo caldo del coronavirus e accolto con molto piacere dai pensionati. La somma in denaro se la vedranno recapitare direttamente a casa dopo aver delegato i carabinieri. Anziani fortunati, la pensione arriva in anticipo anche per il mese di luglio. Vedremo poi cosa accadrà ad agosto.