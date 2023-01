Metti 1 cucchiaio di questo ingrediente nella lavastoviglie una volta al mese, risparmierai una barca di soldi!

Vuoi che la tua lavastoviglie sia sempre efficiente e abbia una lunga vita? Metti un cucchiaio di questo ingrediente al suo interno e avrai risultati incredibili.

La lavastoviglie è un elettrodomestico incredibilmente utile. Un po’ come l’asciugatrice, è sempre più diffuso nelle case di tutta la nostra Penisola.

Probabilmente anche tu ne hai una in casa. Altrettanto probabilmente vuoi assicurarti che sia il più possibile efficiente onde evitare di doverla far riparare o addirittura comprarne una nuova. Nel primo caso potresti infatti spendere dai 90 ai 50 € e nel secondo dai 250 ai 600 € circa! Se vuoi evitare ciò devi occuparti della sua manutenzione e assicurarti che sia sempre pulita.

Metti 1 cucchiaio di questo ingrediente nella lavastoviglie una volta al mese: il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio può fare una vera e propria magia per la tua lavastoviglie. Quest’ingrediente è molto utile e permette sia di pulirla a fondo che di deodorarla. Pertanto non avrà mai più un cattivo odore se farai esattamente quello che ti diremo.

Il procedimento

Ti serviranno 50 grammi di quest’utilissimo ingrediente. Devi metterli all’interno del suo cestello e in seguito chiuderlo.

Quindi procedi ad effettuare un lavaggio a vuoto. Ripeti questo procedimento una volta al mese e la tua lavastoviglie avrà una lunga vita.

Quando usare il bicarbonato di sodio

Se non usi la tua lavastoviglie da molto tempo ti consigliamo prima di tutto di fare un prelavaggio con quest’ingrediente. Solo in seguito potrai lavare le stoviglie. Ti accerterai infatti che sia completamente pulito.

Puoi anche spargere un po’ di bicarbonato sui piatti e sulle posate che stai lavando nella lavastoviglie. In questo modo potrai pulirli in modo più accurato.

Quest’ingrediente torna molto utile anche quando la lavastoviglie emana un cattivo odore. In questo caso ti basterà mettere al suo interno una ciotola colma di questo ingrediente. Ti consigliamo però di cercare di capire quale sia la causa di quest’insolito odore con l’aiuto di un esperto.

Un’alternativa

Se non vuoi usare il bicarbonato puoi ricorrere all’acido citrico. Frutti come il limone lo contengono in piccole dosi, ma dovrai utilizzarlo puro se vorrai ottenere dei risultati. Potrai comprarlo in farmacia, nei supermercati o nei negozi che si occupano della vendita di prodotti naturali.

In ogni caso, dovrai usarlo per effettuare il lavaggio a vuoto al posto del bicarbonato. Questo rimedio funziona anche meglio dell’aceto, che rischia a lungo andare di danneggiare la lavastoviglie e gli altri elettrodomestici in cui viene impiegato. Inoltre, ti aiuterà a rimuovere con successo il calcare e le incrostazioni formatesi al suo interno.

L’acido citrico è ottimo anche per i lavaggi a vuoto della lavatrice ed è anche molto economico ed ecologico. Insomma, metti 1 cucchiaio di questo ingrediente nella lavastoviglie una volta al mese e avrai risultati prodigiosi!

