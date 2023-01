Vuoi guadagnare 444,30€ al mese per 12 mesi, lavorando in Italia oppure all’estero? Ecco come fare

Nuove opportunità da cogliere al volo fino al 10 febbraio 2023. Ecco chi, dove e come potrà candidarsi per lavorare sia in Italia che all’estero.

Dopo la pioggia di assunzioni nelle Ferrovie dello Stato e i 306 posti a tempo indeterminato (richiedenti come requisito solo la licenza media), segnaliamo un’altra interessante opportunità.

Attenzione, perché c’è tempo fino al 10 febbraio 2023 per candidarsi all’ultimo bando pubblicato dal Servizio Civile Universale. 71.550 il numero degli operatori volontari richiesti. I partecipanti saranno impiegati in diversi progetti da impiegare in progetti che si svolgeranno sia in Italia che all’estero.

In particolare:

70.358 operatori volontari saranno coinvolti in 2.989 progetti da realizzare in Italia ;

volontari saranno coinvolti progetti da realizzare ; mentre 1.192 operatori volontari coinvolti in progetti da realizzare all’estero.

Da sottolineare che sono previsti anche dei posti per giovani che hanno un reddito basso, una bassa scolarizzazione, oppure difficoltà e disabilità.

Che cos’è il Servizio Civile Universale?

Ricordiamo che il Servizio Civile Universale rappresenta un importante momento di formazione personale e professionale che si basa sul principio di una “scelta” volontaria di dedicare del tempo al servizio di difesa, non armata e non violenta.

A tal proposito, ricordiamo anche che i settori d’intervento del Servizio Civile Universale sono, principalmente:

assistenza;

protezione civile;

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

patrimonio storico, artistico e culturale;

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale;

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;

promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Vuoi guadagnare 444,30€ al mese per 12 mesi? Allora dovresti valutare queste nuove iniziative

Innanzitutto, bisogna fare chiarezza: non tutti possono partecipare al bando. Possono fare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti.

I partecipanti dovranno:

possedere la cittadinanza italiana , oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

, oppure purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

(28 anni e 364 giorni). non aver riportato nessun tipo di condanna (anche non definitiva).

Il progetto durerà dagli 8 ai 12 mesi e il volontario selezionato avrà un contratto che stabilisce una retribuzione mensile di € 444,30, più eventuali rimborsi spese. Prevista un’indennità specifica, invece, per i volontari operanti all’estero.

Come partecipare?

Se vuoi guadagnare 444,30€ al mese per 8 o 12 mesi, consulta il bando e candidati al progetto che più soddisfa le tue esigenze.

Ricordiamo che la domanda di partecipazione sarà valida esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line (DOL)” raggiungibile sia da PC che da tablet e smartphone consultando il sito ufficiale del Servizio Civile Universale.