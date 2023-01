Capelli lunghi e luminosi come una star. Svelati i segreti di Kim Kardashian e non solo: ti lasceranno di sasso!

Molte celebrità ricorrono a rimedi a dir poco sorprendenti per lavare i propri capelli e averli sempre splendenti e in ordine.

Hai mai desiderato avere capelli lunghissimi, luminosi e sempre in ordine? Sicuramente prendersene cura è molto difficile e ogni chioma ha diverse esigenze. Pertanto richiede anche delle particolari attenzioni che non è detto sia necessarie a tutti.

Ciò nonostante puoi provare a prendere esempio da alcune delle celebrità più in voga del momento. Queste ultime curano spasmodicamente la propria immagine e cercano sempre di apparire al meglio davanti alle fotocamere.

Capelli lunghi e luminosi come una star: ecco come fa Kim Kardashian

In un video per Allure Kim Kardashian ha dichiarato di far uso di prodotti di Olaplex per idratare i propri capelli. La celebrità non ha mai nascosto il suo amore per questa marca. Ha dichiarato che le è tornata molto utile nel periodo in cui ha tinto la sua chioma di biondo.

La decolorazione tende infatti a danneggiare i capelli e costringe a prestargli molte più coccole rispetto al solito. Il prodotto preferito di Kim? Olaplex No.3 Hair Perfector. Costa 30 dollari ed è perfetto per le chiome secche e danneggiate.

Prima di applicarlo devi tamponare i tuoi capelli bagnati con un asciugamano. In seguito stendi una generosa noce di prodotto sulla tua chioma e distribuiscila con un pettine. Attendi 10 minuti, sciacqua e poi applica lo shampoo e infine il balsamo.

Mai lavare i capelli tutti i giorni

Un altro segreto di Kim è lavare i capelli solo dopo cinque giorni dall’ultima volta che lo ha fatto. Intanto acconcia la propria chioma in modo diverso a seconda del suo stato. Il secondo giorno dopo il lavaggio – ad esempio – adotta uno stile un po’ messy che si adatta alla perfezione ai capelli non più freschi di piega. Il quarto giorno, invece, opta per una coda di cavallo.

Una moda di Hollywood? Niente shampoo!

Al contrario, molte celebrità di Hollywood hanno dichiarato che il loro segreto per capelli lunghi e luminosi come una star è… non usare lo shampoo. Tra i VIP che hanno aderito a quest’iniziativa ci sono Brad Pitt, Amanda Seyfried e Gwyneth Paltrow.

C’è chi lo fa per ragioni ambientaliste e chi invece perché vuole preservare gli oli naturali della cute, che permettono di idratare la propria chioma e averla sempre lucente. Le alternative? Olio di cocco e shampoo secco.

Il segreto di Catherine Zeta-Jones

La Morticia Addams della nota serie Mercoledì ama invece risciacquare la propria chioma con un balsamo fatto in casa e 100% naturale. Per prepararlo usa solo due ingredienti super nutrienti per i capelli e cioè il miele biologico e la birra doppio malto.

Lei stessa ammette che l’odore non è dei migliori, ma l’effetto per i capelli è stupefacente. Questo balsamo fatto in casa non solo è ricco di vitamine ma dona un’irresistibile brillantezza a tutta la chioma.

