Mettersi in tasca 500.000 euro a inizio anno? Si può provare con questo nuovo Gratta e Vinci

Che bello sarebbe iniziare il 2023 vincendo la bellezza di 500.000 euro, sistemando i propri conti. Non serve, in realtà, la bacchetta magica, ma un poco di fortuna. E giocare con un nuovo Gratta e Vinci, uscito da pochi giorni, che mette in palio mezzo miliardo di euro. Ed ecco quale dobbiamo comprare.

Quanti propositi che abbiamo fatto la sera del 31 dicembre. Come quello di cambiare vita. Un po’ come quando si usava buttare le cose vecchie dalla finestra, anche se ora è meglio evitare di farlo.

Certo, con un poco di soldi in più, tutto sarebbe più facile. E, eredità a parte, è quasi impossibile guadagnare 500.000 euro in un colpo solo. Di certo, non con il lavoro, anche se sono diversi i posti vacanti per chi è disoccupato. Lo può fare il gioco. Che deve essere prudente, facendo attenzione alla ludopatia, patologia grave.

Costa 5 euro il nuovo Gratta e Vinci uscito da qualche giorno

Mettersi in tasca 500.000 euro a inizio anno non sarebbe un grande colpo? Come riuscirci? In tanti, infatti, ogni giorno, provano a vincere con il Gratta e Vinci, che è una lotteria istantanea che attrae gli italiani. Del resto, ha il vantaggio che si gratta e subito si scopre se siamo stati fortunati, oppure no. Ovviamente, il premio massimo è quasi impossibile da vincere. Sono veramente dei super fortunati quelli che riescono a trovare il biglietto milionario.

Questo non vuol dire che non ci si possa accontentare di premi che, non sempre, sono minori. Da poco, è uscito un nuovo Gratta e Vinci online. Infatti, esiste anche la possibilità di grattare in maniera virtuale, senza uscire di casa, grazie al pc, al tablet o allo smartphone. Costa 5 euro e ha come premio massimo 500.000 euro. Del resto, i Gratta e Vinci da 5 euro sono tra i preferiti dei giocatori. Vediamo ora come si gioca.

Ecco come si gioca al nuovo Gratta e Vinci online da 5 euro

Si chiama Il Miliardario e giocarci è veramente facile. In pratica, abbiamo un tagliando di lotteria istantanea virtuale così composto. C’è una riga, denominata “Numeri Vincenti”, da grattare. Così da individuare i 5 numeri che sono quelli da trovare nella griglia del gioco.

Sopra, c’è un’altra sezione, chiamata “Se trovi i simboli vinci”. Quali sono questi simboli da trovare? La Stella ci fa vincere subito 100 euro. Il Ferro di Cavallo, invece, 500 euro, mentre con la Moneta vinciamo 1.000 euro. E se dovessimo trovare il Lingotto vinceremmo tutti i premi in palio.

Mettersi in tasca 500.000 euro a inizio anno? Certo, si può, ma anche vincere premi minori non è male

Perfetto, come fare per vincere? Dovremo grattare virtualmente 15 mazzi di banconote che nascondono altrettanti numeri. Se uno (o più) di questi numeri corrisponde a uno (o più) di quelli trovati in “Numeri Vincenti” avremo vinto il premio indicato. Idem se dovesse apparirci uno dei simboli che abbiamo indicato poco sopra.

Perfetto, ma quali sono le percentuali di vittoria? Variano a seconda del premio. Quello da 500.000 euro la vince 1 ogni 5.280.000 giocate. Come si vede, quasi un miracolo. Più interessante è la probabilità di vincere un premio superiore ai 5 euro giocati. Ebbene, in questo caso, 1 giocata ogni 7,99 è vincente premi superiori al costo della giocata.