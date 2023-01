La tua casa sarà finalmente moderna funzionale e intelligente grazie ai vantaggi del Fenix!

La casa è spesso lo specchio di ciò che siamo. Talvolta ci piacerebbe rinnovare il look degli ambienti che viviamo e nei quali ospitiamo parenti e amici. Può succedere però di non sapere come procedere.

Non sempre possiamo rivolgerci ad un professionista che curi i nostri interni e quindi è utile conoscere le nuove tendenze.

Non tutti conoscono il Fenix, una soluzione ottima per modernizzare la tua abitazione. Vediamo di cosa si tratta e quali sono vantaggi e svantaggi.

La tua casa sarà finalmente bella e innovativa scegliendo un materiale di nuova generazione

Il Fenix è un materiale made in Italy davvero rivoluzionario. Potrai rinnovare bagno, cucina e molti altri angoli della casa con una resina resistente e facile da pulire.

Spesso i rivestimenti più belli sono anche di difficile manutenzione. Invece il Fenix non ti farà più impazzire e riuscirai ad avere la casa pulita e in ordine con facilità.

Il Fenix è un materiale opaco molto resistente che dona un aspetto moderno e solido agli interni di casa e con un’infinità di vantaggi. Deriva da laminati trattati con nanotecnologie e resine acriliche di nuova generazione. È morbido al tatto ma resistente e non trattiene impronte.

I vantaggi del Fenix anche per la cucina ed il bagno

Piccole lesioni che si possono creare sui piani di cucina e bagno possono essere ripristinate se la nostra scelta cade sul Fenix. Infatti è un materiale che presenta la cosiddetta autoriparabilità termica dei micrograffi. Ciò significa che se graffi il piano con un coltello, il calore farà scomparire il piccolo segno. Questa resina è resistente alle abrasioni, abbatte la carica batterica e dunque contrasta la formazione della muffa.

Essendo inoltre idrorepellente e antistatica è facile da pulire e ideale tutti gli ambienti. Una buona manutenzione del prodotto lo rende anche durevole nel tempo. Un rivestimento in Fenix può durare anche fino a 50 anni.

L’effetto seta e gli svantaggi del Fenix

La versatilità di questo rivestimento lo rende adatto agli ambienti moderni ma anche più classici, magari grazie ad accostamenti originali. L’effetto seta di cui si gode al tatto lo rende diverso dai laminati. Ma come i laminati deve essere bordato sui lati esterni in quanto non è un prodotto compatto e unitario.

Per quanto riguarda la capacità di ripristinare il piano dopo un graffio, è necessario che si tratti di una lesione lieve. I graffi più profondi non saranno semplici da eliminare. La tua casa sarà finalmente elegante scegliendo il Fenix ma secondo gli esperti del settore sarebbe opportuno utilizzarlo per le ante o per pannelli verticali piuttosto che per i piani cottura.

Il prezzo di questo materiale si aggira tra i 90 ed i 160 euro a metro quadro. Per il piano della cucina le alternative più note sono il Betacryl che ha un costo tra i 50 ed i 100 euro a metro quadro. Oppure si può scegliere il quarzo che schizza tra i 150 ed i 300 euro. Per spendere meno si deve optare per il laminato o il legno ma non si perderebbero tutti i vantaggi di modernità ed efficienza del Fenix.