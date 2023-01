Stiamo alla larga da questi 5 segni: sono musoni, sempre insoddisfatti e mai contenti

I segni zodiacali svelano molto del carattere e della personalità delle persone. Andiamo a scoprire insieme quali sarebbero i segni costantemente insoddisfatti e mai contenti.

La maggior parte delle persone consulta l’oroscopo per conoscere le previsioni future. C’è chi ci crede fermamente e consulta anche gli oroscopi di altre culture e chi, invece, un po’ più scetticamente, non lo prende troppo sul serio. In realtà, però, il segno zodiacale rivela moltissimo del carattere e del temperamento delle persone. Questo può rivelarsi assai utile con le persone da poco conosciute e con le quali, magari, vogliamo intraprendere un rapporto un po’ più serio e profondo.

È un dato di fatto che persone dello stesso segno zodiacale abbiano tratti caratteriali molto simili. Ad esempio, è risaputo che i Capricorno siano testardi e cocciuti, mentre altri sono passionali, e altri ancora molto vendicativi. Nelle prossime righe andremo a scoprire insieme i segni che non sono mai contenti di nulla. Conoscerli è un bene perché sono persone un po’ pesanti che potrebbero rovinarci anche solo una gita spensierata o un bel viaggio.

Stiamo alla larga da questi 5 segni sempre scontenti

Per i primi due posti potremmo segnalare i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete. Il Sagittario vuole sempre novità esaltanti. Non riesce ad apprezzare la bellezza delle piccole cose. Ha bisogno di essere sempre stupito. Peccato per lui perché si perde tante piccole occasioni della vita quotidiana che regalano soddisfazioni e sorrisi. Sulla stessa linea d’onda è anche il segno dell’Ariete, che va sempre alla ricerca di qualcosa che sia “in più”: ancora più bello, più difficile, più pauroso… Di questo passo, però, non riuscirà mai a trovare un limite per potersi dire felice ed appagato.

Capricorno

La costante scontentezza del Capricorno va ricercata nella scarsa autostima di sé. Non gioisce mai dei traguardi raggiunti, anche se magari sono molto soddisfacenti. Questo segno è sempre portato a pensare che gli altri siano meglio di lui e facciano meglio. I nati sotto questo segno vanno quindi “stuzzicati” a livello emotivo per dare loro una bella dose di autostima.

Gemelli

Ancora diverso è il caso dei Gemelli. Un po’ come Ariete e Sagittario, i gemellini vogliono sempre qualcosa di più esaltante. Ma, oltre a ciò, si stancano facilmente. Ovvero, quello che fino a pochi giorni/ore prima ritenevano fantastico, nel giro di breve tempo viene loro a noia. Insomma, i Gemelli vanno sorpresi di continuo, e questo non è sempre facile, soprattutto nella routine quotidiana.

Acquario

Concludiamo la nostra carrellata dei segni zodiacali sempre scontenti e scocciati con l’Acquario. Oltre ad essere molto sensibili, i nati sotto questo segno sono alquanto instabili emotivamente e sotto il profilo umorale. Inoltre, hanno la forte tendenza a distrarsi dai loro obiettivi. Così facendo, finiscono per perdere la giusta motivazione per perseguire quanto si erano prefissati. Cambiano di continuo obiettivo senza però portarne a termine nessuno. Questo genera una eterna insoddisfazione. Insomma, gli amici dell’Acquario sono invischiati in un bel circolo vizioso cui solo loro possono dar fine.

Tutte quelle appena descritte sono quindi personalità non certo facili con cui avere a che fare. Pertanto, stiamo alla larga da questi 5 segni, a meno che non ne siamo pazzamente innamorati, e quindi pronti ad accettarne ogni difetto.