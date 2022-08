Mettere da parte molti soldi l’anno definendo obiettivi e budget

L’Italia è sicuramente un popolo di risparmiatori. Ma con la crisi economica e lavorativa a cui si somma anche il rincaro dei prezzi, risparmiare è sempre più difficile. Arrivare a fine mese con le entrate solite, infatti, è sempre più difficile. E questo impedirà di accantonare soldi visto che si spende molto di più rispetto a qualche anno fa. E gli stipendi sono rimasti, pressoché, invariati. Mettere da parte molti soldi l’anno non è impossibile ma bisogna definire alcune regole base.

Risparmiare con strategie ben precise

Anche se il costo della vita è salito è possibile mettere in atto delle strategie che permettono di risparmiare velocemente. In questo modo si potrà, ad esempio, comprare la casa dei propri sogni più velocemente. O aprire una attività lavorativa smettendo di lavorare come dipendente. O, ancora, acquistare una nuova automobile o permettersi la vacanza che tanto si desidera.

L’obiettivo deve essere specifico ed indicare anche la somma a cui si intende arrivare. Ad esempio, l’obiettivo non deve essere “comperare l’auto” ma, bensì, “comperare l’auto da 24.000 euro”. In questo modo, mese dopo mese, è possibile tracciare i progressi che si stanno compiendo. E vedere l’obiettivo che a piccoli passi si avvicina.

Risparmiare fissando una scadenza

L’obiettivo che si intende raggiungere deve essere anche posizionato nel tempo. Entro quanto si dovrà raggiungere? Quindi “comperare l’auto da 24.000 euro in 4 anni”. Richiede un risparmio di 6.000 euro l’anno, ovvero 500 euro al mese.

A questo punto la cosa importante è fissare un budget di spesa, includendo nelle spese anche il risparmio. Si deve fare, quindi, una lista di entrate ed uscite mensili. Tra le spese bisogna considerare inizialmente quelle essenziali: affitto e/o mutuo per l’abitazione, spesa alimentare, bollette. E su queste, sicuramente non si può intervenire. Ma si può andare a ridurre le spese variabili fissando per ognuna un budget.

Mettere da parte molti soldi l’anno definendo obiettivi e budget

Una delle regole d’oro del risparmio è senza dubbio la 50/30/20. Il 50% del reddito alle spese essenziali, quelle di cui non si può fare a meno. Il 30% alle spese non essenziali, come le uscite, il vestito nuovo o il taglio di capelli dal parrucchiere. L’ultimo 20% è destinato al risparmio.

Tornando all’obiettivo dell’esempio, quindi, per risparmiare 500 euro ogni mese è necessario avere un’entrata di almeno 2.500 euro. Se l’entrata mensile è più bassa o ci si dovrà fissare un obiettivo più a lungo nel tempo, o si dovrà provvedere ad alzare le entrate.

