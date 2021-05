Il sogno di ogni amante dell’orto è vedere crescere le piante velocemente e sane. In agricoltura c’è un particolare concime, l’urea, utile per raggiungere questo obiettivo. Perciò mettendo questo particolare concime cristallino nell’orto succederà qualcosa di inimmaginabile alle piante. L’urea è un prodotto a metà tra il chimico e l’organico ed è un composto azotato. Alla vista si presenta come un sale cristallino in granuli o scaglie di colore bianco.

A cosa serve l’azoto nel terreno

Questo concime non modifica le proprietà chimiche del terreno ma apporta maggior contenuto di azoto. Di conseguenza le piante beneficiano di questo concime e crescono velocemente. L’urea è solubile in acqua e in pochi giorni si assorbe nel terreno a differenza di concimi come il fosforo e il potassio. Inoltre non bisogna interrare l’urea perché si distribuisce direttamente in superficie, attorno alle piante da concimare.

I meno esperti devono sapere che mettere più urea non vuol dire far crescere più velocemente le piante. Anzi si corrono seri rischi poiché l’eccesso di azoto crea accumuli di nitrati nelle foglie delle piante. Quest’ultime in sofferenza non riescono a smaltire come dovrebbero questo macroelemento e purtroppo gli accumuli di nitrati finiscono nel nostro organismo.

Quando mettere l’urea

Questo concime aiuta le piante a crescere dal trapianto all’inizio della fioritura. Successivamente ridurre questo tipo di concime e prediligere quelli complessi a base di fosforo e potassio. Quest’ultimi agiscono sulla pezzatura, colorazione e sapidità dei frutti.

Il segreto dell’urea

Gli ortaggi hanno bisogno di azoto e perciò l’uso dell’urea garantisce una coltivazione delle foglie verdi, succose e croccanti. Le confezioni di urea si acquistano presso i centri agricoli oppure le attività commerciali dedicate alla vendita di prodotti per l’agricoltura. Ora sveliamo le quantità suggerite per una concimazione corretta.

Quanto concime spargere sul terreno

Bisogna mettere un pugno di urea per metro lineare di fila vicino alla pianta senza toccare il fusto della pianta ripetendo questa operazione ogni 15 giorni. Invece un pugno di urea ogni metro quadrato dopo la raccolta di ortaggi a foglie che si rigenerano sempre lontano dalla pianta. Infine una volta somministrato l’urea è consigliato innaffiare in modo da facilitare la diluizione e l’assorbimento da parte del terreno.

Solo seguendo pedissequamente questi consigli otterremo una crescita veloce delle piante.