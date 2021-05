Riciclare è la parola d’ordine che sta acquisendo importanza negli ultimi anni. Noi di Proiezionidiborsa ci siamo dedicati spesso a questo tema, fornendo idee innovative per un riciclo funzionale. Dobbiamo riciclare, non solo per noi stessi, ma per il bene del pianeta e per le generazioni future. Purtroppo i livelli di inquinamento ambientale sono ancora molto alti. Non dobbiamo assolutamente credere che noi, nel nostro piccolo, non andiamo ad incidere sulla quantità di inquinamento totale. Fortunatamente, si sta prendendo molta più coscienza del problema e sulle soluzioni migliori da intraprendere. Notiamo come si sta puntando sulla raccolta differenziata, sul riciclo, sul riutilizzo e tantissime altre soluzione che ci permettono di preservare la salute del pianeta. Andiamo subito quindi a vedere come con questo riciclo funzionale incredibile di collant vecchi sbalordiremo tutti.

Veramente e possibile riciclare anche i vecchi collant?

Assolutamente sì! Anzi il riciclo di questi particolari indumenti è molto funzionale e rappresenta un valido aiuto nella vita di tutti i giorni. Si possono riciclare per realizzare para spifferi, usati come mantello per la coltivazione di piccoli ortaggi oppure all’interno dei nostri frigoriferi per proteggere cipolle, carote o aglio. Ma non avevamo mai pensato in realtà come con questo riciclo funzionale incredibile di collant vecchi sbalordiremo tutti. A proposito di frigorifero, consigliamo la lettura dell’articolo “È sorprendente come con questo semplice trucco più un segreto possiamo eliminare il ghiaccio dal frigo e toglierne i cattivi odori” per conoscere sensazionali dritte per la manutenzione di questo strumento.

Non avevamo mai pensato di utilizzarli per la pulizia della casa

Non si tratta affatto di un segreto di Stato ma l’utilizzo dei vecchi collant potrebbe aiutarci nelle pulizie domestiche. Con l’arrivo imminente della bella stagione stiamo già sistemando tutte le cose da salutare, per il momento. Ed i collant sono uno di quegli indumenti. Se ne ritroviamo alcuni consumati o comunque strappati il consiglio è quello di non buttarli. Piuttosto utilizziamoli per costruire una scopa cattura polvere. Semplicemente prendiamo il collant e leghiamolo all’estremità della scopa. Il gioco è fatto e in men che non si dica vedrete come i vecchi collant attireranno tutta la polvere del pavimento e la tratterranno. Questo è possibile perché i collant sono realizzati in nylon, che ha la capacità di attrarre e di trattenere degli elementi leggeri come la polvere.