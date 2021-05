Come scoprire quali tipi di zucchine esistono in natura

Le zucchine vengono piantate nei nostri orti in abbondanza perchè veloci nella crescita. E’ un ortaggio che piace a grandi e piccini e poi si cucina in svariati modi. Con questo articolo vogliamo scoprire quali tipi di zucchine esistono in natura senza mostrare interesse a come preparare l’ortaggio in cucina.

Gli ortolani sanno bene che esistono varie specie di zucchine e non tutte sono congeniali per preparare determinati piatti.

Scopriamo le varietà che crescono in Italia

I buongustai apprezzano molto le zucchine di Faenza con frutti corti a forma di clava, la buccia verde pallido grigiastro capace di dare una polpa dall’ottimo sapore.

La varietà earlywhite scallop di zucchine, dalla forma appiattita, all’occhio umano appare con frutti di colore bianco crema. La corona è pronunciata e somiglia a dischi in miniatura. Il peso di questo zucchino può arrivare a 600 grammi e la polpa è fine e consistente con retrogusto di carciofo.

Le distese di zucchine President

Le zucchine più coltivate sono la varietà President poiché precoci nella crescita e dall’alta produzione. Questo tipo di zucchina si adatta anche in serra producendo frutti cilindrici medio-lunghi, uniformi e di colore verde. Il vero fiore all’occhiello è la polpa. Al palato si sente un sapore squisito, sodo e consistente. Inoltre una buona produzione la garantisce anche la zucchina tonda chiara di Nizza raccolta quando ha una dimensione di una piccola arancia. Questa varietà è indicata per fare zucchine bollite, fritte, trifolate.

Sentito mai parlare di zucchina romanesca?

Un’altra varietà interessante e visibile in molti orti italiani è la zucchina romanesca. E’ una pianta compatta con foglie palmate poco frastagliate. Il fiore ha un’attaccatura sul frutto cilindrico di circa 16 centimetri dal colore verde scuro con costolature verde chiaro.

Terminiamo ora con altre due varietà di zucchine. La prima si tratta dell’Ambassador super precoci perchè in 50 giorni maturano i primi frutti ed hanno una polpa bianca e dolce. Infine le zucchine Gold Rush dall’aspetto riconoscibile subito poiché hanno una buccia quasi inesistente di color giallo oro. Inoltre la polpa è senza fibrosità, di sapore eccellente e consistente.

Ora siamo giunti allo zucchino rampicante oppure definito tromboncino d’Alberga. Questa varietà cresce addossato a pergole, reti o sostegni alti a dimensione d’uomo. Il frutto si raccoglie quando raggiunge una dimensione di 25 centimetri garantendo tenerezza e sapore delizioso.