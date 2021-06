Moltiplicare una pianta è una pratica molto diffusa che permette di ricavare una nuova pianta da una precedente. Alcune sono più semplici da moltiplicare ed altre meno, ma oggi vogliamo spiegare come sia possibile moltiplicare in modo semplice le piante grasse. Infatti, mettendo in pratica questi 3 geniali metodi sarà possibile moltiplicare le piante grasse in modo veloce ed economico.

Usando l’argilla espansa

Per mettere in pratica questo metodo, dobbiamo procurarci un barattolo di vetro e mettere al suo interno dell’argilla espansa. Riempiamolo fino a metà e poi aggiungiamo l’acqua fino a far raggiungere al contenuto i due terzi del barattolo. Copriamo l’estremità del barattolo in vetro con della pellicola trasparente e con uno stuzzicadenti bucherelliamone la superficie. A questo punto, prendiamo un paio di forbici ed igienizziamole con dell’acqua ossigenata prima di utilizzarle. Con le forbici tagliamo 5 o 6 foglioline ed inseriamole nei fori creati con lo stuzzicadenti. Facciamo in modo che almeno un terzo della foglia resti sotto la pellicola perché è importante che le foglie sentano la presenza dell’umidità. Agendo in questo modo, si svilupperanno le prime radici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Usando un mix di terriccio e sabbia

Come abbiamo già visto in un precedente articolo, i cartoni delle uova possono essere usati come porta piantine. Negli incavi del cartone delle uova, mettiamo un cucchiaio di terriccio e sabbia. Dopo aver igienizzato con l’acqua ossigenata le forbici, tagliamo molto delicatamente le foglioline dalla pianta grassa. È importante però lasciare asciugare la talea per un paio di giorni prima di procedere ed interrarla. Trascorso questo lasso di tempo, vaporizziamo il terriccio e sistemiamo in ogni incavo del cartone un paio di foglioline. Manteniamo sempre umido il terreno, ma senza esagerare. A questo punto, scegliamo per il mini-terrario un luogo luminoso e lontano dalle correnti per fare in modo che le talee possano completare la germinazione.

Usando un mix di terriccio e argilla

Procuriamoci un vaso di piccole dimensioni e riempiamolo completamente con un mix di terriccio ed argilla. Igienizziamo con l’acqua ossigenata le nostre forbici e preleviamo dalla pianta l’apparato di foglie più interno. Anche in questo caso, dovremo fare asciugare la ferita della talea per circa 2 giorni. Mettiamo la nostra talea nel terriccio facendo entrare per bene la sua parte inferiore: le foglioline dovranno rimanere invece ben visibili. Mettiamo il vaso in un luogo luminoso ed attendiamo 15 giorni prima di annaffiare il terriccio.

Mettendo in pratica questi 3 geniali metodi sarà possibile moltiplicare le piante grasse in modo veloce ed economico usando terricci di tipi diversi.