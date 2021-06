Per chi ancora non avesse dato il via alla stagione del mare, o comunque pensa che l’estate non sia per forza sinonimo di quest’ultimo, ecco alcune giuste alternative.

Presentiamo infatti 3 eventi d’arte e cultura e gastronomia assolutamente da non perdere a giugno per un assaggio d’estate alternativo e originale. Si tratta di una miniselezione accurata di grandi eventi (i primi due che esporremo) attualmente in corso per lo Stivale.

Walking, arte e buona cucina a Prato

In Toscana segnaliamo la 5° edizione di “EatPrato 2021”, il festival del gusto pratese iniziato ormai l’8 maggio e giunto all’ultima tappa per il ’21.

Il 4, 5 e 6 giugno è previsto, infatti, l’ultimo ricco calendario di appuntamenti che fanno dell’arte, del gusto e della cultura i temi cardine della manifestazione. Pasticceria, show coking, fumetti manga, degustazioni sui tetti, cena in giardino, grappa e cioccolato, etc.

Gli eventi avranno come cornice il Giardino Buonamici e tanti altri luoghi del centro storico e moderno della città di Prato.

La mostra all’Istituto centrale della Grafica

A Roma l’Istituto centrale della Grafica (Palazzo Poli, dal 21 maggio al 16 luglio) ha inaugurato una mostra d’arte fotografica del tutto particolare. S’intitola “Città sospese. Siti Unesco nei giorni del lockdown”, e racconta l’Italia nei giorni bui della pandemia. Un rivivere il Belpaese come non l’abbiamo mai visto in assoluto prima d’ora, in un modo che comunque passerà alla storia.

Un’Italia “pulita” e sgombra dall’elemento umano, città deserte di turisti e cittadini ma allo stesso tempo inquietante, proprio perché non siamo abituati a vederle così.

È una collezione di 2.560 foto d’artista realizzata da 4 fotografi del Ministero della Cultura (A. Coco, A. Corrao, G. Zigarelli, F. Lo Forte) scattate tra il 25 aprile e il 2 maggio 2020. Negli scatti troviamo i centri storici di Alberobello, Ferrara, Firenze, Matera, Napoli, Pisa, Roma, San Gimignano, Siena, Urbino e Venezia.

La fortezza di Mazzallakkar

L’ultimo evento ci rimanda in Sicilia, e precisamente nella parte sud-ovest dell’isola, per vivere un tuffo nel passato e accomunare arte e territorio. Il riferimento è alle mura e al fortino in pietra di Mazzallakkar, che sorge nei pressi dell’attuale Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento).

Nel lontano 830 d.C. una colonia di arabi fondò su una rocca la città di Zabut. Poi la storia ha fatto il normale decorso fino agli anni ’50 del secolo scorso, quando la Regione decise di realizzare un invaso artificiale in quell’area. Avvenne che le acque sommersero integralmente la fortezza che all’epoca si conservava molto bene.

Nacque il lago Arancio, un invaso artificiale che oggi si sta lentamente prosciugando. Questa circostanza sta così restituendo alla comunità la bellezza di un presidio storico inestimabile come Mazzallakkar.

Assolutamente da vedere e da vivere con la fantasia, per ritornare indietro nei secoli lontani, quando isolani e saraceni l’hanno tirato su e hanno vissuto entro quelle mura.

