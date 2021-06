Ci sono delle società che hanno un potenziale enorme in quanto il loro business è così proiettato in avanti che negli anni successivi potrebbero esplodere al rialzo. Un caso del genere è Energica Motor Company il cui core business è sviluppare e costruire moto elettriche.

Come investire su un titolo azionario il cui solo punto di forza al momento è la crescita futura?

Sicuramente non buttandosi a capofitto investendo grandi somme di denaro in un solo colpo. In questi casi, infatti, se si è convinti della forza del business aziendale la cosa più efficiente è investire piccole somme, ma con continuità. In questo modo si accompagna la crescita del titolo e se ne sfruttano momenti di debolezza per rafforzare le posizioni.

Per dare un numero molto emblematico, gli analisti si aspettano una crescita degli utili media annua per i prossimi tre anni di oltre l’80%.

Per concludere ricordiamo che dal nostro report precedente, in cui si evidenziavano le potenzialità del titolo, le quotazioni hanno guadagnato circa il 30%.

Come investire su un titolo azionario il cui solo punto di forza al momento è la crescita futura: Le indicazioni dell’analisi grafica

Energica Motor Company (MIL:EMC) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 3,06 euro in ribasso del 7,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la settimana appena conclusasi potrebbe avere un impatto molto importante sul futuro del titolo. Come si vede al grafico, infatti, è stata rotta la prima resistenza in area 2,82 euro (da confermare in chiusura di settimana) la qualcosa dovrebbe aprire le porte a una prosecuzione del rialzo almeno fino al I obiettivo di prezzo in area 3,62 euro. Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura e nel caso dovesse essere raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 6,24 euro il titolo potrebbe più che raddoppiare il suo attuale valore.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 2,82 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.