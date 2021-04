Le uova sono le protagoniste di questo periodo dell’anno. Generalmente sono vendute avvolte nella carta da giornale, oppure in appositi portauova in plastica o ancora nei cartoni. Complice la lotta contro la plastica, quest’ultima è sempre meno diffusa anche per contenere le uova. Dopo aver cucinato, siamo soliti gettare via questi contenitori perché crediamo siano inutili ed ingombranti. Invece è incredibile in che modo possiamo riutilizzare i cartoni delle uova: vediamolo insieme.

Porta accessori da cucito

Gli accessori da cucito sono piccoli e possono perdersi se non abbiamo un posto adeguato in cui riporli. Se possediamo molti strumenti da cucito e non sappiamo dove riporli, il contenitore delle uova fa al caso nostro. Bottoni, spilli e rocchetti di filo troveranno la giusta ubicazione nel cartone delle uova.

Porta salse

In frigorifero, non sempre troviamo modo di organizzare gli spazi come vorremmo. Proprio per questo motivo, riutilizzare i cartoni delle uova può essere un modo semplice e funzionale per riorganizzare lo spazio. Possiamo, ad esempio, riordinare le bottigliette e i contenitori delle salse da tenere in frigorifero disponendole sul cartone delle uova con l’erogatore rivolto verso il basso.

Base per il computer

Se non possediamo una base per il computer che permetta la giusta aerazione, il nostro computer potrebbe scaldarsi eccessivamente. Se vogliamo risparmiare ed ottenere comunque lo stesso risultato possiamo riutilizzare i cartoni delle uova. Per farlo dobbiamo prendere un cartone delle uova (magari quelli da 2 dozzine) e ritagliarlo della misura adatta al nostro pc. Riporlo al contrario sotto al pc permetterà alle griglie di aerazione di svolgere bene il loro lavoro senza surriscaldare troppo il nostro dispositivo.

Porta piantine

Utilizzare i cartoni delle uova in questo modo ci permetterà di organizzare le nostre mini-colture in modo semplice. Sarà sufficiente aggiungere della terra negli incavi e piantare i semi che preferiamo. Vaporizzando con dell’acqua ed aggiungendo del fertilizzante otterremo le nostre piccole e graziose piantine.

Consigli

È incredibile in che modo possiamo riutilizzare i cartoni delle uova: con il riciclo creativo possiamo riutilizzarli in infiniti modi. Ricordiamo però che, prima di destinarli ad un qualsiasi utilizzo, dobbiamo pulire bene i cartoni delle uova con un pennellino. Per renderli più graziosi, possiamo dipingere questi contenitori con colori acrilici e lasciarli asciugare prima di utilizzarli e riempirli.

Approfondimenti

Conoscendo a cosa servono i cartoni delle uova non li getteremo più nell’immondizia.