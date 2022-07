L’acciaio inox è un materiale molto resistente, igienico e di design. Tuttavia si devono usare delle accortezze per evitare che venga danneggiato e, qualora dovesse succedere, dobbiamo conoscere i trucchi per farlo tornare come nuovo.

Un piano cottura, delle posate o ogni altro oggetto in acciaio perde la sua caratteristica bellezza se si riga o viene intaccato da ruggine. Vediamo insieme come avere acciaio sempre perfetto in casa.

Metodi infallibili per togliere i graffi, lucidare, pulire ed eliminare la ruggine dall’acciaio

Le accortezze da porre nella pulizia dell’acciaio sono diverse. Innanzitutto bisognerebbe evitare di intaccare le superfici con pagliette, spugne abrasive o oggetti appuntiti.

Dovremmo poi rimuovere velocemente tutte le sostanze che possono essere corrosive o acide, come ad esempio Coca Cola, limone o sale. I prodotti anti calcare possono essere utilizzati, evitando di lasciarli in posa per troppo tempo. Bisogna risciacquare abbondantemente, pulire con detergenti neutri e asciugare con panni morbidi.

Possono esserci però delle macchie ostinate che richiedono l’uso di detersivi più aggressivi. In questo caso è bene optare per prodotti specifici per l’acciaio e seguire attentamente le istruzioni riportate sul flacone.

In caso di graffi sulle superfici si può intervenire in diversi modi. Se sono segni superficiali, si può applicare dell’olio da cucina e strofinare con carta morbida e liscia. Oppure si possono stendere sulla parte interessata degli strofinacci imbevuti di aceto e strizzati.

Lasciandoli in posa per circa un’ora e poi risciacquando, si dovrebbe aver risolto il problema. Un ultimo consiglio è quello di usare la pasta abrasiva, che utilizziamo per la carrozzeria delle auto. Passando carta abrasiva sottile, di grana 1200 e insistendo sui graffi, dovremmo recuperare la parte rovinata.

Dopo la pasta abrasiva sarebbe opportuno lucidare con della vasellina o con dell’olio di silicone.

Posate ossidate e ruggine sull’acciaio

Il “servizio buono” può restare conservato nei cassetti per qualche tempo senza essere utilizzato. Capita a volte che lo si ritrovi con qualche punto ossidato o che sia opacizzato. Se ci sono dei piccoli punti di ossido, potremo eliminarli passando un panno imbevuto con limone diluito in acqua.

Lasceremo poi le posate in un contenitore con acqua calda per circa 15 minuti e poi procederemo con un normale lavaggio.

Asciugandole con un panno morbido, quando sono ancora gocciolanti, avremo delle posate lucide e senza aloni. Sono metodi infallibili per togliere i graffi e avere posate impeccabili.

Infine, quando si acquistano le posate in acciaio per uso quotidiano sarebbe meglio sceglierle satinate per evitare che siano più soggette a graffi e perdano lucentezza per l’uso frequente.

Se l’acciaio di piani cottura, rubinetteria e ogni altro oggetto risulta macchiato o opaco si può strofinare con una spugnetta imbevuta con aceto bianco caldo. Lasciare agire per qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente.

La ruggine può crearsi anche quando l’acciaio è austenitico, cioè con più dell’8% di nichel. La ruggine attacca quando l’acciaio è trattato o lavorato in modo errato. Prepariamo in questo caso una miscela con 1 cucchiaio di bicarbonato e 2 di acqua. Strofiniamo con la pasta ottenuta, risciacquiamo e ripassiamo con aceto.

Lettura consigliata

Ecco come togliere la ruggine dalle cromature della moto e dal manubrio della bicicletta facendole tornare splendenti