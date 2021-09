Quando ci si sveglia al mattino, è sempre bello guardare attraverso il vetro della nostra finestra. Ammirare il panorama, vedere come la città comincia a muoversi e capire che la nuova giornata è finalmente iniziata, è una piccola emozione quotidiana. Ma tutto ciò è possibile se effettivamente i vetri della nostra casa ci permettono di sbirciare al di fuori. Infatti, a causa di aloni o di sporco che si accumula sulle nostre finestre, spesso non riusciamo a goderci questo piccolo momento di meritato relax. Ma una soluzione naturale potrebbe fare al caso nostro e potrebbe rendere la nostra casa e le nostre finestre decisamente più pulite e profumate.

Addio per sempre a sporco e aloni sui vetri di casa con questo segreto che pochissimi conoscono

I rimedi per cercare di rendere i vetri splendenti sono sicuramente diversi. Per esempio, ne abbiamo già consigliato uno in “Addio fastidiosi aloni e vetri sporchi grazie a questo piccolo trucco che lascerà le nostre finestre sempre”. Oppure, ne possiamo consultare un secondo nell’articolo “Vetri sempre splendenti e senza aloni con questo segreto geniale e poco conosciuto”. E oggi vogliamo indicare un altro rimedio casalingo che potrebbe salvare la situazione. Per metterlo in pratica, ci serviranno solo due cose: acqua e olio di lavanda. Ma attenzione. Non dovremo passare l’acqua con un panno come siamo sempre stati abituati. Infatti, il modo migliore per sfruttarla sarà sotto forma di vapore. Lasciamola quindi ricoprire i vetri e successivamente passiamo un panno leggermente imbevuto in acqua con un rametto di lavanda. Quest’ultimo, secondo la conoscenza popolare, conferirà lucentezza e profumo alle nostre finestre.

Ecco altri segreti che riguardano la nostra finestra di cui forse non ne eravamo a conoscenza ma di cui non potremo più fare a meno

Dunque, addio per sempre a sporco e aloni sui vetri di casa con questo segreto che pochissimi conoscono. Ma non parliamo solo di sporco e aloni. Infatti, i vetri della finestra possono dare diversi problemi. E non sempre ci pensiamo in modo abbastanza accurato. Soffermiamoci per un attimo, per esempio, su un vetro della nostra finestra scheggiato o rotto. Questa è sicuramente una di quelle situazioni che ognuno di noi potrebbe vivere almeno una volta nella vita. Bene, in questo caso, abbiamo una soluzione economica e naturale che potrebbe aiutarci a guadagnare tempo per pensare a una soluzione pratica. La bella notizia è che tutto ciò che ci servirà sarà un semplicissimo e banale spicchio d’aglio. E se vogliamo scoprire di cosa si tratta, ci basterà leggere il nostro precedente articolo “Strofinare uno spicchio d’aglio sulla finestra? Non crederete mai a ciò che succederà”.