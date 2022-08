Ormai le vacanze sono state prenotate. Ma ci sono ancora molte persone, in realtà, che aspettano fino all’ultimo. Magari si è indecisi sulla meta oppure si fa un lavoro dove è molto difficile organizzarsi con largo anticipo. E quindi la soluzione è quella del last minute. Non sempre, però, questa scelta è la peggiore. Dipende molto da che tipo di vacanza si vuole fare e dove si vuole andare.

I last minute: tra offerte e prezzi esagerati

Si ha spesso l’idea che i viaggi prenotati all’ultimo costino una fortuna. Infatti prenotiamo le nostre vacanze estive con largo anticipo. Prenotare le vacanze mesi prima può favorire anche il nostro portafogli, dato che la spesa può essere smaltita nei mesi. Ad esempio, l’aereo lo possiamo pagare a maggio e poi gli hotel o le case possiamo pagarle nei mesi a seguire.

Quando prenotiamo all’ultimo e scegliamo una meta specifica estiva molto gettonata, come possono essere Mykonos o Ibiza, i prezzi saranno sicuramente molto alti. Online, però, ci sono moltissimi siti che invece raccolgono tutte le offerte last minute che si possono trovare. Spesso includono volo e hotel.

Meta low cost dove andare in estate 2022 per vacanza last minute

Viene definito il Paradiso naturale della Spagna e parliamo delle Asturie, regione autonoma spagnola. Un luogo incantevole dove sarà possibile entrare in contatto con la natura, il mare, la cultura, buon cibo, sport marini e città.

Le principali città di questa regione da visitare sono Avilés, Gijón e Oviedo. Queste sono ben collegate tra loro, infatti si possono raggiungere spostandosi in macchina, autobus o treno.

Da non perdere assolutamente sono i quattrocentouno chilometri della costa delle Asturie bagnati dal Mare Cantabrico. Qui possiamo trovare circa duecento spiagge, scogliere e punti panoramici. Non dimentichiamo il turismo attivo e quindi divertiamoci a fare surf, vela, immersioni subacquee e il trekking.

Tutto il necessario in una sola regione

Un luogo che è veramente il Paradiso incontaminato. Qui sarà possibile vedere anche i villaggi di pescatori. Respirare l’aria pulita nel verde vivo quando facciamo trekking. E poi rimarremo incantati dalla bellezza e dal contrasto che si crea tra mare e natura.

Una costa viva di tradizioni che ancora oggi affascinano i viaggiatori. Un luogo dove perdersi per entrare quasi in una nuova dimensione di vita fatta solo di piaceri, bellezza e natura.

Se non abbiamo quindi ancora deciso che fare, è questa la meta low cost dove andare in estate 2022 per vacanza organizzata all’ultimo minuto. Oltre alla Spagna, sempre vicino all’Italia, troviamo le Isole di Lerino che meritano la nostra attenzione.

