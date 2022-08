Guadagnare dai propri interessi cercando una nicchia di mercato

Molto spesso si vede nel lavoro qualche cosa di brutto, noioso, ripetitivo. Si vive come un obbligo e a lungo andare pesa come un macigno, giorno dopo giorno, fare cose che non piacciono. Questo perché non sempre è facile iniziare una professione che risponda ai propri studi o alle proprie passioni. Ma oggi il lavoro, grazie anche a internet, è molto diverso rispetto ad una decina di anni fa. Ed è possibile inventare una propria professione sfruttando le cose che piacciono e di cui siamo competenti. Guadagnare dai propri interessi cercando di metterli a disposizione degli altri renderebbe molto più soddisfatti i lavoratori.

Creare un business dai propri interessi

Chi non vorrebbe guadagnare facendo una cosa che piace? Prendiamo l’esempio di chi nel tempo libero dipinge e, se potesse, lo farebbe come lavoro. Perché non trasformare la passione in lavoro e dedicarsi, magari all’insegnamento ad altri di quello che si sa fare? Se si sogna, invece, di avere un negozio di qualsiasi cosa, oggi è possibile sfruttare il web per creare il proprio e-commerce anche senza investimento. La prima cosa per capire se la propria passione può diventare un vero è proprio lavoro è analizzarla.

Primo step, quindi, elencare tutte le proprie passioni, quello in cui si è bravi, gli hobby e quelli che sono gli interessi maggiori. Avere interesse per una cosa permette, infatti, di avere la forza di dedicartici per trasformarlo in una vera e propria fonte di guadagno.

Trovare una nicchia di mercato

La cosa fondamentale per avere qualche speranza che un business possa davvero essere redditizio è che non ci sia troppa concorrenza. E quindi dagli interessi e passioni iniziali dobbiamo estrapolare una nicchia di mercato. È quasi impossibile trovare qualcosa in cui nessuno si sia già cimentato. Cerchiamo di capire, però, cosa è una nicchia di mercato. Si tratta di una parte di mercato che non è stata ancora del tutto occupata e che non riesce a soddisfare la domanda.

Trovare, quindi, un campo in cui la competizione non è molta. Partendo da un settore di nicchia si raggiunge un certo numero di potenziali utenti. In un secondo momento, però, nessuno vieta di allargare gli orizzonti anche ad altre nicchie.

Guadagnare dai propri interessi cercando una nicchia di mercato

Attenzione, la nicchia di mercato scelta deve essere settoriale ma non troppo. Devono esserci, infatti, abbastanza persone interessate a pagare per quell’interesse. Tornando all’esempio della pittura, quindi, si potrebbe scegliere di insegnare una tecnica molto bella ma che pochi conoscono. Le domande da porsi, per capire se il progetto può avere un futuro sono diverse.

Bisogna domandarsi, innanzitutto se le persone sono disposte a spendere soldi per questa attività. Ma soprattutto, se esistono persone disposte a pagare quello che si vuol proporre. Se facendo qualche rapida ricerca si scopre che su quell’attività c’è un discreto interesse e pochi competitor, sicuramente la domanda non è soddisfatta. E ci si potrebbe infilare nella nicchia di mercato in questione per prendersi la propria fetta di persone.

Lettura consigliata

