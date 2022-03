È appena iniziato il terzo mese dell’anno, il mese della primavera e delle giacche anni ’90 e, come ogni inizio stagione che si rispetti, anche il cielo si muove in una nuova direzione. Ecco che inizia l’anno astrologico, con un bel faro di scena puntato finalmente sul Sole. Questo, insieme a Mercurio e Giove, porterà tutti i segni zodiacali ad una maggiore introspezione e voglia di conoscere sé stessi. La concentrazione si focalizza tutta sul benessere psicofisico. Possiamo considerare la primavera come il periodo della rinascita e dei colori, e anche il nostro umore potrebbe essere positivamente contagiato dalle giornate che si allungano e dall’aria tiepida. Ma attenzione al Maestrale, perché alcuni segni saranno più fortunati di altri.

Mese d’oro per questi 2 segni zodiacali che sentiranno il peso di una valanga di fortuna sia in amore che sul lavoro grazie all’inizio dell’anno astrologico

L’Ariete sarà il segno che, più di tutti, potrà stare sereno sul fronte amoroso, ma anche su quello lavorativo. Sarà un mese all’insegna delle grandi decisioni, ma per avere la meglio sull’insicurezza è necessario dare meno spazio all’emotività e credere moltissimo nelle proprie capacità personali. Queste potrebbero rivelarsi l’arma vincente per nuove e succulente offerte di lavoro. La Vergine sente già la primavera e annusa un certo amore nell’aria. Ma, per quanto questo sia il periodo propizio per avere fortuna non solo in coppia, bisogna anche scegliere il partner adatto. Decisioni importantissime nei prossimi giorni di marzo le faranno prendere una posizione netta in una relazione troppo romantica. Mentre iniziarne una nuova vorrà dire compromessi e tanta pazienza. La chiave del successo sarà non perdere mai di vista le priorità, saranno quelle a salvarla da amori sbagliati.

Acquario e Sagittario potrebbero non essere altrettanto fortunati

L’Acquario vivrà, invece, un mese frenetico e particolarmente stressante. Attenzione ai brutti scherzi di una mente particolarmente pensierosa: una buonissima occasione potrebbe, in realtà, rivelarsi un ago in un intero fienile. È arrivato il tempo, ora più che mai, di rafforzare le proprie finanze. Non sarebbe male mettere da parte un salvadanaio da rompere in situazioni di emergenza. E potrebbero non bastare 2 mani per portare avanti tutti i progetti iniziati: sarebbe meglio scegliere quelli più propizi e soprattutto che potrebbero portare serenità fuori e dentro la mente.

Il Sagittario folleggia tra ambiziosi pensieri e fatti poco concreti. I piedi troppo per aria potrebbero portare fuori strada e verso cammini non troppo sicuri. Meglio coltivare il proprio “posto sicuro”. Non è sempre un male avere una casa calda dove tornare la sera, coltivarla potrebbe essere la chiave d’oro in un mese difficile. La stabilità potrebbe aiutare a sentirsi meno soli e anche più concreti. Magari sarebbe carino comprare quel famoso quadro adocchiato tempo fa. Dunque, sarà un mese d’oro per 2 segni zodiacali come Ariete e Vergine, ma non altrettanto propizio per Acquario e Sagittario.