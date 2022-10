Quali sono i segni zodiacali più compatibili che insieme fanno faville

Anche chi non crede nell’oroscopo sa che parlare dei segni zodiacali è un ottimo modo per sciogliere il ghiaccio. Anche solo per intavolare una conversazione, l’oroscopo ci aiuta ad interagire con tutte le persone intorno a noi. Ma in alcuni casi, le caratteristiche di ogni segno possono svelarci anche la nostra compatibilità.

Grazie all’interazione dei pianeti nel nostro giorno di nascita possiamo capire quali segni sono più adatti a noi. Certo, si tratta sempre di indicazioni che possiamo o non possiamo seguire, ma fa sempre comodo avere qualche dritta.

Quali sono i segni zodiacali più compatibili secondo le stelle

Partiamo dal segno dell’Ariete, che si trova in massima affinità con i Gemelli. Questi due segni sono un abbinamento che funziona alla perfezione, sia in amore che sul posto di lavoro. Due caratteri un po’ particolari visti dall’esterno che insieme formano il duo perfetto.

Passiamo al Toro, segno molto testardo e caparbio che si trova in equilibrio con il Cancro. I loro caratteri a prima vista opposti si bilanciano perfettamente, creando un mix ideale. Proprio come la Vergine e la Bilancia, il primo segno più pignolo e perfezionista con Bilancia più rilassata. Probabilmente sembrerà strano vederli insieme, ma dopo i primi tempi si renderanno conto della compatibilità. Passiamo poi al Capricorno che trova nel segno del Leone il suo partner ideale. Due segni molto intraprendenti che hanno una connessione quasi istantanea per cui servono poche parole. Basta uno sguardo d’intesa e sapranno perfettamente capire cosa pensa l’altro.

Sagittario e Acquario, una combinazione perfetta

E poi ci sono segni che sembrano fatti l’uno per l’altra direttamente dalla nascita, come il Sagittario e l’Acquario. Due caratteri solari e intraprendenti che si completano a vicenda senza entrare troppo in conflitto. Certo, l’ascendente è molto importante anche in questo caso, ma questi due segni sono davvero i compagni di viaggio perfetti. Sia che si tratti di una gita fuoriporta, che un viaggio dall’altra parte del Mondo o del viaggio della vita. Non guasta il fatto che siano tra i segni più intelligenti e fascinosi dello zodiaco.

Ultima coppia che vede il favore delle stelle è sicuramente quella dello Scorpione e dei Pesci. Questi due segni insieme hanno un’affinità pazzesca da tutti i punti di vista. Quando si dice che due persone sono sulla stessa lunghezza d’onda è proprio a loro che si pensa. Sentimenti forti e passione sono assicurati in questa combinazione variegata e travolgente.

Certo, conoscere quali sono i segni zodiacali più compatibili non basta per avere una relazione duratura. In alcuni casi l’affinità può esserci utile anche per storie meno serie e passeggere. Ma se sogniamo una storia d’amore come quella dei film è bene trovare un partner fedele. Dopo l’affinità, la chimica e la sintonia, anche la fedeltà è uno dei requisiti fondamentali per quasi tutti.

