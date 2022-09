Le piante grasse sono molto amate e coltivate per la resistenza e le poche cure che necessitano. Non tutte le varietà sono uguali, però. Anche se conosceremo bene cactus e aloe, le specie in natura sono tantissime.

Per migliorare l’aspetto del nostro giardino, oltre a riempire le buche nel prato, potremmo mettere in mostra uno di questi fiori. Vediamo 5 piante grasse da esterno che fioriscono e non temono le basse temperature.

Come curare e innaffiare questi vegetali

Anche se le succulente non hanno bisogno di attenzioni frequenti, le poche necessarie vanno svolte con attenzione. Ogni specie avrebbe preferenze specifiche in termini di esposizione e nutrienti. Il primo tema su cui soffermarsi è l’irrigazione.

Per regolarsi con la quantità d’acqua sarebbe importante considerare certi fattori. Il materiale del vaso, il tipo di terreno e la temperatura esterna sono alcuni tra questi. In generale, nelle mezze stagioni basterebbe procedere con le innaffiature mensilmente, per poi sospenderle in inverno. In estate meglio invece irrorare con più regolarità, di prima mattina o in serata.

Per quanto riguarda il concime, in commercio si trovano diverse soluzioni adatte alle nostre piantine. In questi casi sono da preferire prodotti ricchi di fosforo e potassio, ma a basso contenuto di azoto. Il rinvaso è facoltativo, ma consigliabile nei primi anni di vita.

Il terreno ideale, invece, si compone di terriccio e materiale drenante, per far scorrere l’acqua e prevenire i ristagni. In caso di malattie o parassiti, non esitiamo a potare.

5 piante grasse da esterno che fioriscono e resistono al freddo

Ora che abbiamo appreso quello che c’è da sapere sulle piante grasse, vediamo qualche esemplare perfetto da esporre fuori in inverno. Il primo è senza dubbio l’Echeveria. È una pianta perenne forte e particolarmente bella. Si riconosce per le rosette carnose che formano le foglie. Con le cure adeguate possiamo vederla fiorire a partire dalla primavera.

Mammillaria Zeilmanniana

È una piantina che sa unire versatilità e bellezza. Nonostante i pochi centimetri di altezza, è parecchio resistente. Si adegua ai climi più disparati, sbocciando in estate con splendidi fiori rosa o fucsia. Ama ricevere la luce del sole, per cui non esitiamo a metterla all’aperto.

Rebutia Minuscula

Simile al cactus che tutti conosciamo, è un esemplare in miniatura che sorprende per la sua eleganza. La forma tondeggiante viene impreziosita da tanti stupendi fiorellini rossi e rosacei, che appaiono solitamente in primavera.

Sempervivum Tectorum

Conosciuta anche come Barba di Giove, è una succulenta europea davvero coriacea. Resiste fino a -15 °C e si distingue per la composizione a rosa. I fiori che crescono, di norma a giugno, sono di tonalità chiara e vanno dal bianco al rosa.

Trichocereus Pasacana

Se non badiamo alle dimensioni, questa pianta farà al caso nostro. Bella e imponente, può raggiungere un’altezza di 10 metri. La grandezza del fusto è comparabile a quella dei fiori, molto vistosi nella colorazione bianca o rosata. Purtroppo, però, si possono ammirare nel periodo estivo per soli due giorni.

