Questa bellissima parte dell’anno, che coincide con la rinascita completa della natura, è anche un momento di spese e di uscite. Sia straordinarie, come accade purtroppo spesso, che ordinarie. Un esempio su tutti: Comunioni e Cresime, che tradizionalmente occupano i mesi di maggio e giugno. Senza contare che finalmente anche gli sposi potranno coronare il loro sogno, assieme a parenti e amici. Visto che le uscite sono proprio tante, non ci resta che guardare l’oroscopo, nella speranza che la fortuna si ricordi di noi. Potrebbe farlo soprattutto per 2 segni dello zodiaco, mentre altri 2 saranno alle prese con una serie di vicissitudini e di trappole lungo il loro cammino. Mercurio riempirà le tasche di questi 2 fortunatissimi segni, ma c’è anche chi sarà impegnato in una settimana davvero di fuoco.

Finalmente spunta il sole anche per i Pesci

Dopo una serie di vicende alternate, finalmente ci sono meno nuvole anche nel cielo dei Pesci. Le stelle parlano chiaro: ci sarebbero per i nati dal 20 febbraio al 20 marzo:

novità e soldi in arrivo soprattutto da vecchi contenziosi e cause che sembravano fossilizzati;

molto buono l’orizzonte per tutte le coppie che spinte da Venere si dedicano alla progettazione del matrimonio e dell’acquisto della casa.

Anche il Capricorno sarà finalmente chiamato a un breve periodo di successi. Vale davvero la pena di cogliere l’attimo, come dicevano i latini, perché c’è un Marte in grandissimo spolvero, pronto a spingere il Capricorno. Previsto un periodo di lavoro molto intenso, che succhierà parecchie energie, regalando nel contempo soddisfazioni economiche e morali davvero notevoli.

Mercurio riempirà le tasche di questi 2 fortunatissimi segni mentre Bilancia e Sagittario aspettano sorprese che non saranno però molto positive

Veniamo adesso ai 2 segni che più patiranno nei prossimi giorni:

turbolenze e agitazioni nel mondo lavorativo per i nati della Vergine. C’è del malcontento per un trattamento economico non adeguato e per troppe responsabilità scarsamente retribuite. Tensioni lavorative che si riflettono anche sui rapporti familiari. Sono davvero a rischio in questo periodo quei legami sentimentali già abbastanza usurati;

abbastanza simile in questo senso la situazione della Bilancia, che sempre per cause professionali, potrebbe vivere momenti di tensione tra le mura domestiche. Ma, a differenza della Vergine, i nati sotto il segno della Bilancia preferiranno seppellire l’ascia di guerra. Attenzione che sul lavoro, dato il momento non positivo, meglio trattare diplomaticamente che mettersi contro al datore di lavoro.

