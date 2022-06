Con l’avvicinarsi della metà di luglio, la Luna si ritrova in una posizione nascosta dal sole, defilata, incerta. Eppure, proprio quando le sue influenze sembrano essere minori, molti segni si ritrovano a cambiare atteggiamento e a subirne le conseguenze. Quando gli astri si muovono in campi in cui i temi famigliari dominano, le questioni di soldi potrebbero complicarsi. Se non facciamo attenzione, possiamo rischiare di subire dei danni, se siamo abili potrebbero arrivare profitti inattesi.

Con la Luna nuova in Cancro potremmo ritrovare forza e vigore grazie a ricordi del passato particolarmente piacevoli. Questa situazione della sfera più intima è utile per mostrarci risvolti del nostro lavoro che ancora non conosciamo. Le sorprese potrebbero essere tante. Per esempio, il segno dei Gemelli che ha un rapporto privo di conflitto con il denaro, dopo un periodo di prudenza potrebbe sfruttare la posizione della Luna per ottenere grandi vantaggi.

Sorprese sotto al cuscino

Economicamente potrà sembrarci un mese normale ma non lo sarà per niente. Dal 15 in poi, tutti i lavori in più, le commissioni, i bonus e gli investimenti cominceranno a fruttare per i Gemelli. Se stiamo attenti alle spese e siamo cauti come la nostra natura ci suggerisce, gli sforzi fatti in precedenza ci faranno sorridere osservando il conto in banca che sale.

È il momento di essere ambiziosi per chi è nato sotto il segno della Vergine. Siamo stati bravi ad amministrare i risparmi fino a questo momento, le nostre idee sono apprezzate al lavoro. Se non siamo ancora convinti, la Luna in Cancro ci convincerà con i fatti. Potrebbe essere una vincita inaspettata o un lavoro retribuito più del solito, ma i guadagni nella seconda parte del mese non mancheranno. Utilizziamoli con coraggio, investiamo, ma non manchiamo di gustarci l’estate con qualche regalo particolare.

Con la Luna nuova in Cancro 2 segni zodiacali faranno man bassa di guadagni mentre altri 2 rimarranno a bocca asciutta

Con la Luna in Cancro ci saranno problemi per chi è nato sotto il segno della Bilancia. Spendere come se il conto non potesse risentirne è un errore. Il fatto che il lavoro stia andando bene non è una scusa valida. Tagliare gli eccessi potrebbe salvare l’estate, se la nostra sicurezza prende il sopravvento, i soldi potrebbero finire e una vacanza con una persona molto importante potrebbe saltare. Pensiamo alla nostra famiglia e ai problemi che questo potrebbe portare nella sfera domestica.

Per lo Scorpione il posizionamento della Luna non sarà positivo. Riusciremo a pagare le spese del mese senza ansie ma non otterremo i bonus che ci aspettavamo. Le vacanze sono sempre più incerte. Partire con l’ansia di non farcela non è consigliato. Meglio accettare la sconfitta e aspettare tempi migliori. Il lavoro andrà bene e gli impegni saranno tanti. Ci sarà modo di rifarsi.

