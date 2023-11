Mercatini di Natale, ecco le mete più belle e convenienti in Italia con qualche sorpresa

Vuoi vivere la magia dei mercatini di Natale in Italia? Ecco quali sono le località più affascinanti e vantaggiose per una breve vacanza natalizia indimenticabile non necessariamente solo al Nord.

I mercatini di Natale sono una delle attrazioni più amate e ricercate nel periodo delle feste. Si tratta di eventi che animano le piazze e le vie delle città con bancarelle, luci, addobbi, prodotti tipici e artigianali, regali originali e atmosfere magiche. Sono una tradizione che affonda le radici nel Nord Europa, ma che si è diffusa anche in Italia, soprattutto nelle regioni alpine e prealpine. Tuttavia, anche in altre zone d’Italia si possono trovare mercatini di Natale che offrono l’occasione di scoprire le bellezze e le peculiarità dei vari territori. Scopriamo quali sono i più suggestivi e quanto potrebbe costare un fine settimana ai mercatini di Natale.

Mercatini di Natale, ecco perché andarci magari approfittando di un fine settimana

Visitare i mercatini di Natale significa iniziare ad immergersi nello spirito natalizio e sono l’occasione per una visita alle splendide località che gli ospitano. Infatti anche per chi non ama particolarmente le bancarelle, la visita a questi mercatini è un modo per fare un fine settimana diverso e rilassante. E pazienza se sulle bancarelle non si comprerà nulla.

I mercatini di Natale offrono la possibilità di conoscere i luoghi ma anche le tradizioni e le culture locali, attraverso i prodotti esposti. Potrebbero essere l’occasione per un regalo di natalizio originale, rigorosamente made in Italy. E poi si potrebbe scoprire la meraviglia di luoghi ricchi di storia, arte e natura che forse, senza i mercatini, non avremmo mai visitato.

Dove sono i mercatini di Natale più belli in Italia?

I mercatini di Natale in Italia sono tantissimi e per tutti i gusti. Tra i più famosi e frequentati ci sono quelli del Trentino-Alto Adige, a Bolzano, Merano, Bressanone, che offrono scenari da favola tra le Dolomiti. Qui i mercatini sono ispirati alla tradizione tedesca e austriaca, con casette in legno, decorazioni in vetro e ceramica, candele profumate, biscotti speziati e vin brulé.

Per un weekend in queste località per dormire una notte si potrebbe attorno ai 100 euro, ma dipende dal week end. Infatti nelle località più famose nei week end di dicembre è già difficile adesso trovare posto. Per esempio al momento della stesura di questo articolo abbiamo trovato a Merano una stanza a 120 euro. L’albergo era 3 stelle e la data scelta era quella della notte di sabato 16 dicembre. A Bressanone le cifre sono simili.

Le alternative a quelli del Nord

Per chi cerca qualcosa di diverso dai classici mercatini di Natale, ecco delle alternative molto originali. Altre mete interessanti sono quelle della Toscana, dove si possono visitare i mercatini di Firenze, Montepulciano ed Empoli, che offrono prodotti tipici della tradizione locale.

E poi ci sono i mercatini di Natale organizzati in castelli, come quello di Limatola in Campania o quello di Avio in Veneto. Qui si ha la possibilità di visitare delle dimore storiche e di assistere a spettacoli teatrali, musicali e circensi.

E per chi volesse visitare i mercatini del Nord Europa, per spendere meno sui voli e risparmiare sul bagaglio può adottare alcuni trucchi.