Tra tutte le società di Piazza Affari abbiamo considerato quelle in utile e per queste abbiamo diviso l’utile globale per il numero di dipendenti. In questo modo abbiamo calcolato il fatturato per dipendente che è una misura approssimativa di quanto denaro genera ogni dipendente. Quali sono le società dove l’utile portato da ciascun dipendente è maggiore? Allo stato attuale questa speciale classifica è guidata da Saras seguita da Edison e ENI. Nel caso di Saras l’utile prodotto da ciascun dipendente è superiore a 10 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono moderatamente ottimisti sul titolo Saras. Dei cinque che si occupano del titolo della famiglia Moratti, infatti, ben tre hanno un rating Compra o Compra adesso, mentre due hanno un rating Mantieni.

Per quel che riguarda il prezzo obiettivo medio a un anno, poi, le quotazioni risultano essere sottovalutate di circa il 13%. È interessante notare come anche nel caso più pessimistico le quotazioni sono sopravvalutate per meno dell’1%.

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 3 novembre in ribasso del 2,15% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,4110 €.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista con le quotazioni che stanno, ormai da qualche settimana, cercando di rompere al rialzo la resistenza in area 1,472 €. Il superamento di questo ostacolo potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario si potrebbe assistere a un ritracciamento che potrebbe trasformarsi in inversione ribassista nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,129 €.

