Tutta la zona che circonda il Lago di Garda offre una moltitudine di attrazioni. Non a caso costituisce una meta turistica molto rinomata e richiesta anche dagli stranieri.

Oltre a spiaggette dove rinfrescarsi si trovano tantissimi parchi tematici, il più famoso rimane lo storico Gardaland. Ma ci sono anche cittadine sofisticate e borghi incantevoli. Senza dimenticare la possibilità di farsi coccolare in uno dei numerosi centri termali.

Oggi vogliamo presentare un altro luogo del Garda perfetto per la gita di una giornata. Forse un po’ meno noto rispetto ad altri, come ad esempio il Vittoriale di D’Annunzio, questo è un parco ideale per chi ama la natura e che ha spirito d’avventura.

Meravigliose cascate e trekking adatto a tutti in una zona rinomata del Veneto

Il Parco delle Cascate di Molina si trova a Molina, frazione di Fumane (VR) in Valpolicella. Ad un’oretta circa dalle principali località del Lago di Garda. 34 km da Peschiera e 27 km da Lazise.

Le cascate si trovano in vari punti di un parco naturale che si estende per circa 80.000 mq. Immersi in una rigogliosa e verdissima vegetazione, si passeggia attraverso sentieri ben segnalati ammirando grandi caverne, pareti di nuda roccia ed ovviamente tante cascate. Più o meno grandi e più o meno impetuose.

3 percorsi

Visitare il Parco delle Cascate del Molina è semplice e adatto a tutti, grandi e piccini. È comunque possibile scegliere tra 3 percorsi differenti di diversa lunghezza e grado di difficoltà. Sono indicati con 3 colori diversi e ben indicati sulla mappa del parco che viene consegnata in biglietteria.

, di difficoltà media, è lungo 2,3 km e ci si impiega 1 ora buona. Percorrendo questo sentiero si possono ammirare tante altre cascate come quella dell’Orso e del Doppio Covolo. Il percorso nero è lungo 3,6 km ma è sicuramente il più completo di tutti che permette di arrivare nella parte più alta del parco da dove ammirare l’intera area.

L’attrazione top attesa con ansia da tutti i bambini è l’altalena che passa appena poco sopra il livello dell’acqua della cascata! Per fare un giro occorre munirsi di tanta pazienza perché di solito c’è una lunga coda.

Ecco quindi l’idea per una giornata estiva diversa dalle solite all’insegna di meravigliose cascate e trekking adatto a tutti in una zona rinomata del Veneto.