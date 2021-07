Molti conoscono la Moringa come un superfood davvero interessante. In realtà, i suoi benefici non riguardano solo la salute della persona, ma anche la cura di pelle e capelli. L’olio di Moringa regala risultati sorprendenti, se usato con costanza nella propria beauty routine. Ecco per quali motivi quest’olio prezioso è un potente alleato di bellezza che ogni donna dovrebbe conoscere e come e dove reperirlo.

Da dove deriva e quali incredibili benefici apporta a pelle e capelli

La pianta di provenienza è la Moringa Oleifera che è originaria dall’Himalaya. Essa è commestibile in ogni sua parte e dalla spremitura dei semi è possibile ottenere questo particolare olio. Si tratta di un olio totalmente naturale e l’olio di Moringa per uso alimentare permette a chi lo assume di fare il carico di Vitamine. Ma quali sono i benefici per la cura del corpo?

Le industrie cosmetiche includono quest’olio in moltissimi loro prodotti per la cura di capelli e non solo. L’olio di Moringa, infatti, trattiene gli odori ed è utilissimo per l’igiene personale. Un primo utilissimo modo di usarlo sul viso è come olio idratante prima dell’applicazione del make up. Esso ha qualche proprietà in comune con l’olio d’oliva e quindi nutre la pelle e la idrata a fondo. Questo è l’utilizzo più semplice e scontato, ma ne esistono tanti altri davvero incredibili.

Perché quest’olio prezioso è un potente alleato di bellezza che ogni donna dovrebbe conoscere

L’olio di Moringa sigilla la pelle proteggendola da impurità e agenti esterni. Crea una sorta di pellicola naturale e protettiva della cute, perché ricco di acido oleico e grassi insaturi. Sul viso sembrerebbe in grado di riempire piccole rughe e imperfezioni della pelle. L’olio di Moringa svolge, infatti, pure una funzione rimpolpante della pelle.

È anche perfetto per attenuare imperfezioni e macchie scure del viso e del corpo e per dare all’incarnato una generale uniformità.

Infine, è ottimo anche per lenire la pelle da rossori e bruciori e per contrastare la formazione dei radicali liberi. In alcuni casi mostra benefici anche nella cura di dermatiti e problematiche della pelle.

Come usare l’olio di Moringa per i capelli e come reperirlo

Il consiglio è quello di massaggiarlo sul cuoio capelluto per contrastare forfora e secchezza della pelle.

Approfondimento

L’olio è anche perfetto come termo-protettore di raggi solari e calore del phon. Suggeriamo, quindi, di usarlo al posto dell’olio di cocco per la preparazione di uno spray termo-protettore, come spiegato in questa precedente guida.