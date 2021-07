Tra gli azzardi maggiori che si riscontrano in età avanzata, cadere è tra i più comuni. È uno dei motivi principali del perché persone oltre i 65 anni finiscono in pronto soccorso. Più si avanza di età più il rischio aumenta.

Secondo l’American Journal of Emergency Medicine, chi finisce in ospedale per una caduta ha un’altissima probabilità di tornarci entro un anno per lo stesso motivo. Per questo motivo è importantissimo che si trovi una misura di prevenzione.

Per evitare guai, sempre più over 60 stanno praticando questo esercizio Orientale per evitare dolori lancinanti causati da cadute rovinose e fratture.

Come prima misura preventiva, attenzione ai tappeti e ai pavimenti bagnati. Minimizziamo l’uso di tappeti dove possibile, o inseriamo dei sottotappeti antiscivolo.

Non disdegniamo l’uso di ciabatte con fondo sagomato, per diminuire le possibilità di caduta. Ma cominciamo, soprattutto, a praticare questi esercizi a stampo orientale.

Stiamo parlando del Tai Chi, e, più precisamente, del “Tai Ji Quan: Moving for Better Balance” (muoversi per un equilibrio migliore). Questa pratica ha diminuito il numero di cadute del 58% rispetto agli stretching mirati e classici esercizi di equilibrio.

Secondo molti studi, il Tai Chi è persino più efficace dell’aerobica.

Come funziona il Tai Chi

Il Tai Ji Quan fu sviluppato da uno scienziato senior, Fuzhong Li. È specificatamente mirato al miglioramento dell’equilibrio e della forza di adulti in età avanzata.

È composto di otto esercizi base che coinvolgono lo scheletro, i sensi e il cervello. Chi lo pratica fa esercizi di respirazione sincronizzata, cambia il peso del corpo da un piede all’altro, ruota fianchi e bacino, e altri esercizi mirati.

Dove praticare il Tai Chi?

La popolarità di questo esercizio sta aumentando moltissimo, specialmente tra persone over 60. Ci sono diverse scuole dedicate in tutta l’Italia, o corsi speciali tenuti da esperti.

Per chi si ritrova senza nessuna di queste attività vicino, YouTube offre molti video dedicati e alcune scuole offrono lezioni online.

Inoltre, se oltre al Tai Chi apprezziamo una buona passeggiata, stiamo attenti a questi errori nocivi per la salute.