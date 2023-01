Apparecchiare la tavola senza tovaglia: ecco 3 idee per sostituirla e preparare la mise en place

Cerchi un modo originale per apparecchiare la tavola che non richieda l’uso della tovaglia? Ecco 3 idee che ti aiuteranno. Sono così semplici ma ricche di creatività che stupiranno in un batter d’occhio tutti gli ospiti e farai un figurone. Vediamo di quali parliamo e come ricrearle in men che non si dica.

Predisporre la tavola per il pranzo o la cena può diventare una vera e propria arte. Di solito ti affidi alla tua immancabile tovaglia, ma sappi che ne puoi facilmente fare a meno. Con qualche spunto ad effetto riuscirai a metterla da parte senza troppa fatica e allestire una mise en place magnifica. Ti basteranno pochi elementi e il risultato sarà a dir poco sorprendente. Ricordati, però, che dovrai disporre di una base bella da sfoggiare. Per cui ti consigliamo di sfruttare una tavola di legno naturale, oppure di un modello in vetro o marmo. Ad ogni modo, ecco come puoi fare per rendere speciale il prossimo pasto.

Iniziamo coi runner

Di solito li compriamo nei negozi, ma li possiamo fare anche in casa col fai da te. In più ne esistono di tanti tipi diversi, anche a tema festivo. Parliamo dei runner, che al centro della tavola la arricchiscono con originalità. Sono una soluzione elegante e fascinosa se ti piace tenere scoperta la superficie sulla quale mangi. Si faranno valere in ogni occasione, sarà sufficiente scegliere il modello ideale o quello che più ti piace. Per rispettare la semplicità ti suggeriamo una fascia di lino in colore neutro e facilmente abbinabile. Se vuoi qualcosa di più chic puoi optare per un modello in cotone con motivo floreale. Le più raffinate ameranno invece uno splendido runner di velluto, per uno stile glamour ma delicato.

Puoi apparecchiare la tavola senza tovaglia anche in questi modi

Se adori le presentazioni rustiche e che rievocano la campagna, puoi completare l’allestimento con delle tovagliette in fibre naturali. Puoi scegliere quelle in giacinto, dal formato tondo con intrecci circolari. Stanno benissimo in abbinamento a una base di legno e dei piatti bianchi coi bordi decorati. Come alternativa sono gradevoli anche quelle in juta, che risaltano in una composizione con fantasie a fiori. E se vuoi dare il tocco di classe al tutto raccogli in giardino piantine, foglie e qualche bacca. Sistemali in pratici vasi di ceramica e disponili ordinati sul tuo tavolo campestre.

In stile bohémien

Puoi apparecchiare la tavola senza tovaglia anche affidandoti a qualche dettaglio antiquato. Invece delle classiche tovagliette, stavolta saranno i taglieri in legno a formare la base su cui appoggiare i piatti. Sceglili di forma rotonda o a rettangolo ed esibiscili con un elegantissimo servizio in porcellana e dei bicchieri in vetro soffiato. Non dimenticare posate e tovaglioli, e perfeziona la disposizione aggiungendo dei vasetti con erbette e piantine varie. Infine, spegni le luci e affidati all’atmosfera galante creata dalla fiamma di un paio di candelabri vintage.