Senza volerlo facciamo delle azioni quotidiane deleterie per i nostri oggetti e per la nostra tasca. Brutte sorprese quando lasciamo il caricabatterie attaccato alla presa della corrente elettrica senza allacciare lo smartphone. Chiunque leggerà questo articolo si renderà conto che, almeno una volta nella vita, ha commesso questo imperdonabile errore. Anzi, ci sono molti che continuano a fare questo sbaglio con consapevolezza solo perché se ne dimentichiamo e basta.

Bisogna abbandonare velocemente questa abitudine perché mettiamo sotto pressione il caricabatteria con conseguente aumento dell’usura. Senza contare il costo sulla bolletta. Questo caso è identico alla classica spia rossa del televisore. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa invitano a mettersi alle spalle questa scelta decisamente sbagliata.

Cosa fare e perché

Una prima cosa da fare è staccare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non c’è la necessità di ricaricare la batteria dello smartphone. Infatti, può sembrare strano, ma nonostante il telefono non sia allacciato, l’apparecchio di ricarica assorbe energia per il semplice fatto di essere solo collegato alla presa.

Il caricabatterie, infatti, al suo interno, ha un piccolo trasformatore che richiede in ogni caso piccole quantità di energia. Infatti, per accertarsi, che quanto detto è veritiero, basta toccare con le mani il caricabatterie e noteremo l’emanazione di un leggero calore.

Perché disperdere energia senza motivo?

Inoltre questa brutta abitudine mette le mani nella nostra tasca. Infatti, l’erogazione di corrente incide anche sui costi della bolletta elettrica. Perciò, poi quando arriva la bolletta salata e vogliamo ridurre i costi, dobbiamo, innanzitutto, recitare il mea culpa. Di conseguenza, facendo più attenzione in casa, ottenere un bolletta elettrica più bassa è possibile seguendo piccoli accorgimenti.

Un caricabatterie per smartphone consuma 0,25 watt, moltiplicandolo per il numero dei telefonini che ci sono in una casa ci si rende conto dello spreco. I nostri Esperti assicurano che l’aumento in bolletta è evidente.

Lasciare il caricabatterie attaccato alla presa è deleterio

Infine un altro motivo per staccare il caricabatterie dalla presa è evitare l’usura in anticipo. Il caricabatterie riscaldandosi oltremisura mette a rischio le sue componenti interne. Ecco le brutte sorprese quando lasciamo il caricabatterie attaccato alla presa della corrente elettrica senza allacciare lo smartphone.