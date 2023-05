Come arredare casa e vivere in maniera equilibrata secondo le regole del Feng Shui

Come arredare casa e vivere in maniera equilibrata-proiezionidiborsa.it

Feng Shui significa “vento e acqua” in cinese, due elementi imprescindibili per la vita umana. Collegata allo yin (l’essenza femminile e lunare) e allo yang (l’essenza maschile e solare) questa disciplina orientale interpreta paesaggi e interni di edifici per evitare influssi e vibrazioni negative nel quotidiano. Il Feng Shui sembra dunque possa influenzare anche il Qi, l’energia vitale di tutti gli esseri umani. In questo articolo qualche consiglio su come arredare casa e vivere in maniera equilibrata, applicando una filosofia antica più di cinquemila anni.

L’equilibrio dell’armonia degli opposti

In Cina il Feng Shui è molto in voga e per l’acquisto di una casa vengono vagliati attentamente i suoi equilibri energetici e il posizionamento strutturale. Una delle prime regole per avere un Qi positivo – quindi buone vibrazioni – è non avere porte o serrature rotte in casa per evitare di ostruire carriera lavorativa o vita intima. Un altro consiglio è non ammucchiare davanti all’ingresso di casa troppi oggetti, perché il flusso energetico deve scorrere limpido e fluido come l’acqua.

Liberarsi di ostacoli inutili non vale solo come filosofia di vita, ma anche nell’arredamento. La casa deve essere permeata dal “bello” e da proporzioni armoniche, collegate alla geomanzia, l’equilibrio delle fonti di terra e aria. Non dobbiamo più vedere la casa semplicemente come posto in cui abitare, ma come un luogo in cui la nostra personalità viene compresa e accettata appieno. Approvati anche materiali naturali come pietra, cristalli e legno, mentre sono banditi detergenti chimici.

Altre cose importanti

– Camera da letto. Il posto più consono per la camera da letto deve essere il più distante possibile dall’ingresso principale. Inoltre, gli specchi sono fonte di stimoli in tutta la casa, ma qui vanno banditi per evitare di rendere il sonno troppo agitato per via del campo magnetico. Importanti sono i dettagli come candele dai toni soft, lampade in quarzo rosa o in sale himalayano per favorire il rilassamento.

Non si dovrebbero poi mai avere stimoli elettronici come tv, computer o cellulare, per non disturbare il riposo notturno. In camera da letto via libera a nuance calde, come pesca, rosa, beige o crema, oppure virare su sfumature blu o violette pastello, che concilino il sonno.

Di fondamentale importanza è la posizione della testata del letto, che è consigliabile a Nord o a Est, mai a Ovest o Sud. A Nord è preferibile per chi svolge lavori fisici molto pesanti o soffre d’insonnia, perché la posizione agevola un riposo decisamente profondo, in grado di rilassare mente e muscolatura. Tuttavia, sembra che a Est sia più indicato per chi è giovane o svolge attività d’ufficio, essendo l’energia del sole nascente. In questo caso porta dinamicità ed energie vitali ed evolutive, promuovendo il lato intellettivo: rimane però sconsigliata a chi soffre d’insonnia o ansia.

Come arredare casa e vivere in maniera equilibrata secondo le regole del Feng Shui

– Soggiorno. Sì a specchi e a ogni genere di pianta, che garantisce salute e buone vibrazioni, oltre al ricambio di ossigeno. Evitate però di riempire troppo gli spazi del soggiorno, per mantenere un’aura di “respiro” a tutto tondo. Sì dunque ad ambienti molto illuminati e puliti, prestando cura alla pulizia delle finestre. Colori interessanti per decorare una parete o dettagli sono il rosso o l’arancione, che stimolano dialogo, passione e aggregazione.

– In ufficio. La porta e l’ingresso devono essere di fronte alla scrivania, cosicché il professionista abbia le spalle al muro, per non attirare energie negative e avere la schiena protetta.

– In bagno. Approvati dettagli o pareti blu o azzurre, che richiamino l’acqua.

– In cucina. La cucina deve essere posizionata a Sud. Gli abbinamenti di colori e sapori sono fondamentali per rispettare e trasformare il cibo con l’ausilio dei cinque elementi: terra, fuoco, metallo, legno e acqua.

– Sì ai corsi d’acqua. Sembra sia molto propiziatorio avere un lago o un piccolo corso d’acqua vicino casa per attrarre denaro, serenità e benessere.