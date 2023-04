Se vuoi aprire un bar ecco 5 idee straordinarie di locali originali in giro per il Mondo

Aprire un bar e differenziarsi dalla concorrenza non è impresa facile. Vediamo qualche idea per rendere il tuo bar unico ed esclusivo. Abbiamo già visto come sia fondamentale, quando apriamo un bar, individuare la fascia di clientela. Se il locale è posizionato in una zona residenziale, ecco cosa potrebbe costituire un’attrattiva per la clientela.

Il knitting caffè In America sono ormai molto diffusi ed in Italia stanno crescendo a poco a poco. Un knitting caffè è un locale dove fra un caffè ed un aperitivo agguerrite ed agguerriti sferruzzatori si riuniscono per lavorare a maglia. Alcuni recenti studi hanno rilevato come l’hobby delle nonne potrebbe, oltre che rilassare, anche abbassare la pressione sanguigna. Ovviamente si tratta di una clientela fidelizzata che costituirebbe un guadagno sicuro. Si può arricchire l’offerta mettendo a disposizione schemi e cartamodelli. Inoltre, si può affiancare un’attività di noleggio di macchine da cucire.

Tavoli interattivi per giochi e competizioni

Il Waffle Jack’s è un bar ristorante davvero innovativo dove al posto dei tavoli normali si trovano dei tavoli interattivi. Ma non solo per vedere i menù e ordinare ciò che si desidera. Si possono addirittura creare dei giochi interattivi che coinvolgano i bambini e persino organizzare delle vere e proprie gare fra i vari tavoli.

Questo tipo di intrattenimento potrebbe essere l’ideale in un bar vicino alle scuole e soprattutto si potrebbero organizzare delle feste per bambini, ma anche feste di addio al celibato e nubilato. L’offerta dovrebbe arricchirsi di merende per l’ora di uscita da scuola dei bambini ed acque aromatizzate, che sono la moda del momento.

Se vuoi aprire un bar ecco 5 idee straordinarie, tra queste il Rollercoaster Restaurant di Vienna

L’intrattenimento si mischia alla cucina ma questa idea può essere perfettamente declinata per i bar. I piatti arrivano ai tavoli tramite robottini che percorrono le montagne russe. Questo ristorante di Vienna è stato strutturato con i vertiginosi binari di un otto volante dove viaggiano le ordinazioni dei clienti.

La clientela è attratta dal divertentissimo modo di consegnare le comande e sono molti anche i turisti che vi si recano proprio per l’unicità della proposta. Per quanto riguarda il bar si possono proporre bevande shakerate senza nemmeno il bisogno un barman.

Bar à eau di Parigi

Parlando di esclusività, non si può fare cenno ai cugini francesi. Mai detto fu più appropriato perché la classe non è acqua e nella capitale francese sono nati i bar dove si degusta l’acqua. Le temperature, le componenti dell’acqua e l’aggiunta di anidride carbonica rendono le acque una diversa dall’altra.

Nella carta delle acque, proprio come nelle carte dei vini, ci sono acque che provengono da tutto il Mondo. Spesso questi locali vengono abbinati a centri benessere o centri termali.

Bubble Tea

È stata la vera drink mania dell’estate 2022 e continua a riscuotere interesse anche in inverno. È una bibita che si beve e si mangia, è colorata e gustosa alla frutta. Sebbene la ricetta originale provenga da Taiwan, ora il Bubble Tea è diffuso in tutto il Mondo.

La base è costituita da tè nero e latte e le cosiddette bolle sarebbero delle perle di tapioca lasciate ammollare in acqua. La versione italiana ha sostituito le perle di tapioca con perle di frutta concentrata e sciroppi alla frutta coloratissimi. Anche in questo caso si va ad intercettare una clientela molto giovane da fidelizzare con offerte personalizzate. Dunque, se vuoi aprire un bar ecco 5 idee straordinarie di locali originali in giro per il Mondo.