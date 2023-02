Come ti sostituisco la panna in cucina usando 3 trucchi della nonna: provali oggi stesso!

Come ti sostituisco la panna in cucina-proiezionidiborsa.it

Quanto è comoda la panna, che ci viene incontro per dare quel tocco in più ai nostri sughi. Ma essendo anche la parte più grassa del latte, per chi è a dieta è un vero e proprio tabù. Seguici allora in questo poker di consigli della nonna, per sostituire la panna, mantenendo comunque il sapore della ricetta che stiamo preparando.

L’ingrediente sempre più utilizzato da chi cerca la linea

Tralasciando, ma anche ricordando l’alternativa della panna vegetale, occhio invece all’ingrediente sempre più usato in moltissime cucine. Soprattutto quando prepari un dolce, potresti anche utilizzare lo yogurt bianco naturale. Devi ovviamente partire dal presupposto che il sapore sarà molto più neutro e meno deciso, ma in fatto di calorie, te la giocherai alla grande.

Yogurt naturale, alternativa alla panna perfetta per dei dolci già di per sé calorici, gustosi e che riescano quindi a camuffare per bene l’assenza della panna. Ma, anche per delle ricette semplici proprio come le torte allo yogurt che tanto piacciono ai nostri bambini a merenda e colazione. E, ricordiamo anche come la scienza medica appoggerebbe l’uso dello yogurt naturale per migliorare la salute dell’intestino.

Come ti sostituisco la panna in cucina grazie a 3 trucchi della nonna, ma non solo

Sono sempre più mogli, compagne e mamme che utilizzano la ricotta fresca, dal banco gastronomia, per la preparazione di una ricetta. Considerando che siamo anche uno dei Paesi al Mondo che produce la ricotta più buona, consideriamola un’eccellenza e non un’alternativa al burro. Potresti utilizzarla anche con l’acqua calda della pasta, o eventualmente un goccio di latte, per creare il tuo sugo personalizzato, ma non troppo calorico. E, non dimenticare nemmeno qualche suggerimento utile per preparare non solo la torta, ma una cena intera per gli amici con non più di 10 €.

La ricetta immortale che non mancava mai nella cucina della nonna

Come ti sostituisco la panna in cucina con 3 trucchi della nonna: provali oggi stesso, non dimenticandoci di uno dei pilastri. Parliamo dell’accoppiata farina e latte, che non poteva mancare nella cucina delle nostre nonne. Dopo aver scaldato il latte sul gas nel classico pentolino, unisci la farina, a pioggia, avendo cura di mescolare per non formare i classici grumi.

In molte cucine del Nord Europa, e nelle ricette più moderne, a questi 2 ingredienti stanno aggiungendo anche l’amido di mais. Ingrediente perfetto per mantenere la stabilità del preparato, senza violentare il sapore originale della tua ricetta che magari prevedeva il burro. Abbiamo parlato quindi di prodotti alimentari, e, per questo, ricordiamo che esistono tanti consigli utili per risparmiare sulla spesa del supermercato.