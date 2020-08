Nel nostro articolo “Meglio allenarsi di mattina o di sera? Ecco come ottenere maggiori risultati” vi spieghiamo quali sono gli orari migliori per bruciare calorie. Nonostante le calde temperature, allenarsi resta un’ottima abitudine da non tralasciare neanche in estate. Un sano e costante esercizio fisico apporta benefici alla nostra salute, modellando il corpo e la mente.

Il momento della giornata scelto per i tuoi workout è fondamentale per farti raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tieni conto dell’aspetto ormonale

Per massimizzare gli effetti dell’allenamento è necessario, oltre all’orario, considerare l’aspetto ormonale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I livelli ormonali sono regolati dal sistema nervoso centrale. Quest’ultimo, a sua volta, riceve segnali dall’ambiente esterno (temperatura, segnali di pericolo) e dall’ambiente interno (pressione sanguigna, composizione del sangue). I ritmi dettati dal nostro “orologio biologico”, vengono detti circadiani o giornalieri e hanno una durata media che si aggira intorno alle 24 ore.

Gli ormoni del nostro corpo hanno, quindi, ritmi circadiani. Durante le attività sportive, gli ormoni interessati sono i GH, comunemente chiamati ormone della crescita, il testosterone ed il cortisolo.

Qual è l’orario migliore per dimagrire?

Se il tuo obiettivo è perdere kg in eccesso, l’orario ideale per i tuoi allenamenti è il mattino, dalle ore 6:00 alle 9:00. Questo perché, durante questa fascia oraria, si ha un picco di GH. Dalle ore 7:00 alle ore 8:00 il livello di cortisolo conosce il suo massimo e il testosterone, invece, si attiva maggiormente dalle 6:00 alle 7:00. L’allenamento, in questo caso, dovrà essere di tipo aerobico. È consigliabile allenarsi prima della colazione, in modo da bruciare maggiori calorie. Entro massimo un’ora dal workout, il corpo necessita di essere integrato, quindi mangia!

Qual è l’orario migliore per tonificare i muscoli?

Per tonificare o aumentare il volume muscolare bisogna considerare il secondo picco di testosterone, che avviene intorno alle 17:00. Da quell’ora in poi, il corpo risponderà meglio agli stimoli dell’attività fisica a cui lo stai sottoponendo.

Qual è l’orario migliore per scaricare lo stress?

L’allenamento serale, infine, è adatto per scaricare lo stress accumulato durante la giornata.

Se “Meglio allenarsi di mattina o di sera? Ecco come ottenere maggiori risultati” ti è stato utile, leggi anche “Ecco perché devi assolutamente diminuire lo zucchero dalla dieta”.