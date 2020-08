Cosa fare in caso di danni subiti dall’auto nel parcheggio privato riservato ai clienti del supermercato o del centro commerciale

Cosa fare in caso di danni subiti dall’auto quando questa è parcheggiata nelle aree riservate ai clienti del supermercato o del centro commerciale, cosa bisogna fare? Si ci chiede, in particolare, se, in questi casi, opera la copertura assicurativa. Per dare una debita risposta al quesito, cerchiamo di fare il punto della situazione, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione. In via preliminare, si chiarisce che l’assicurazione obbligatoria copre per tutti quei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. E ciò, sia che essi si verifichino su strade pubbliche che private, non chiuse al transito.

Posizione della giurisprudenza

Il punto a lungo controverso, ai fini della sussistenza della copertura assicurativa, ha riguardato la definizione del concetto di circolazione. Sul punto, un certo rilievo può assumere l’aspetto geografico, ossia il luogo dove avviene l’incidente. Sulla questione la Cassazione è stata molto chiara nel sostenere che la copertura assicurativa opera anche in quelle strade o piazzole private, non delimitate da transenne o altre sbarre che possano impedire il passaggio al pubblico. Pertanto, la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire anche i danni che avvengono nello spazio circostante la pompa di benzina, in un’area condominiale dove può entrare chiunque o in un parcheggio del supermercato. In definitiva, come chiarito dalla Suprema Corte, l’assicurazione è tenuta a risarcire quando l’incidente avviene su strade pubbliche od a queste equiparate.

Per queste ultime si intende anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone. Vi rientrano, quindi, anche quelle di nostro interesse, ossia le aree destinate e riservate al parcheggio auto dei clienti dei supermercati o dei centri commerciali. Quindi, alla domanda: cosa fare in caso di danni subiti dall’auto nelle indicate aree, si risponde che, di certo, risponde l’assicurazione. Tuttavia, è bene precisare, come in concreto bisogna muoversi per ottenere il risarcimento.

Cosa fare in caso di danni subiti dall’auto ? Cosa fare per ottenere il risarcimento dei danni

Alla luce di quanto esposto, verificatosi il danno all’auto nel parcheggio del supermercato, occorre prendere i dati del conducente responsabile del sinistro. Poi, ci si deve rivolgere alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, preparando una lettera di messa in mora. Se, invece, il danno è stato provocato da un’auto che non si è riusciti ad identificare, come fare? Bisogna presentare la richiesta risarcitoria al Fondo di garanzia vittime della strada. Conseguentemente, la compagnia farà periziare l’auto per verificare i danni prodottisi. Se, però, ad esempio il danno dovesse essere stato procurato da un carrello della spesa, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla persona responsabile, non già all’assicurazione.